Maria De Filippi continuerà ad essere la regina indiscussa Mediaset anche nella stagione tv 2021-2022. La conduttrice sarà ancora una volta protagonista in prime time e daytime con tutti i suoi collaudati e seguitissimi programmi che, ogni anno, riescono ad attirare l'attenzione di milioni e milioni di spettatori. Tuttavia, per la nuova stagione, la presentatrice di Uomini e donne e C'è posta per te, sarà impegnata anche con un nuovo progetto che la vedrà protagonista con la sua casa di produzione, Fascino.

Palinsesti Mediaset 2021-2022: Maria De Filippi super-star

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva 2021-2022, è stato annunciato che Maria De Filippi sarà nuovamente protagonista di tutte le trasmissioni di successo che da anni ormai, permettono alla rete ammiraglia di portarsi a casa dei risultati d'ascolto eccezionali.

Così, da metà settembre, ritornerà l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5.

In queste settimane sono cominciati già i casting che porteranno alla scelta dei nuovi tronisti, dei corteggiatori e dei protagonisti del trono over che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Da Uomini e donne ad Amici 21: Mediaset punta sui programmi di Maria

Tra la fine di settembre e le prime settimane di ottobre, invece, è previsto il ritorno in prime time di Tu si que vales, lo show campione di ascolti del sabato sera Mediaset, dove la De Filippi veste i panni di giurata ma anche produttrice con la sua Fascino.

E poi ancora sempre tra settembre e ottobre è previsto anche il ritorno di Amici 21, il talent show che lo scorso maggio ha chiuso i battenti con una media record di ascolti in prime time, che ha sfiorato il 29% di share complessivo.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel 2022 oltre al ritorno di C'è posta per te in prime time, ci sarà anche una nuova trasmissione che vedrà sempre la firma di Maria De Filippi.

Un nuovo programma tv di Maria De Filippi ma non lo condurrà lei

È stato annunciato, infatti, che la conduttrice sta lavorando ad un nuovo progetto "top secret" prodotto sempre da Fascino e destinato quasi sicuramente alla prima serata di Canale 5.

Al momento, però, non si hanno ancora ulteriori dettagli sul progetto che sarebbe blindatissimo.

Di questo nuovo progetto, però, Maria De Filippi non sarà la conduttrice.

Un po' come succede con Temptation Island e come era accaduto in passato con Selfie, condotto da Simona Ventura e prodotto da Fascino, la trasmissione sarà affidata ad un altro volto noto del piccolo schermo.