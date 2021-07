Nella puntata 45 di Sen Çal Kapımı, in onda il 14 luglio su Fox Turkiye, Eda, Serkan e Kiraz inizieranno la loro temporanea convivenza, ma l'architetto farà in modo che diventi stabile. Intanto Eda dovrà andare incontro all'incontrollabile passione che prova per lui.

Eda, Serkan e Kiraz vanno a vivere insieme

Alla fine della puntata 44 di Sen Çal Kapımı, e dopo l'udienza per la custodia di Kiraz, il giudice ha deciso che la bambina, per un certo periodo di tempo, dovrà vivere insieme a entrambi i genitori. Quindi sarà Serkan a stabilirsi a casa di Eda.

Ovviamente sarà una soluzione temporanea, ma l'architetto farà di tutto per far sì che diventi permanente, visto l'amore che prova per la ragazza. Per questo si adopererà per trovare una maniera che gli consenta di non essere "cacciato" di casa dalla madre di sua figlia.

Quest'ultima, intanto, accetterà di vivere con Serkan per il bene di Kiraz, ma i suoi sentimenti nei confronti dell'architetto prenderanno il sopravvento. Infatti temerà di poter cedere alla tentazione e arrivare al punto di baciare Serkan. Non riuscirà, però, a nascondere la felicità di avere l'architetto in giro per casa e senza volerlo glielo rivelerà.

Eda e l'amore che prova per Serkan

Infatti i patti tra Eda e Serkan saranno semplici: se lei scoprirà una sua bugia, lui dovrà immediatamente lasciare la sua casa; mentre se verrà scoperta una bugia di Eda, l'architetto non si fermerà per due giorni, ma bensì per due settimane.

Da qui la ragazza capirà la voglia di Serkan di rimanere a vivere con lei, per questo non gli rivelerà che è felice di averlo sotto lo stesso tetto, altrimenti lui sarebbe disposto a trasferirsi in pianta stabile fin da subito.

Purtroppo, però, Eda confiderà questa cosa a qualcuno al telefono, convinta di non essere sentita da nessuno, mentre Serkan si troverà accanto a lei.

Lui, ovviamente soddisfatto, apprenderà quanto la ragazza sia felice della sua presenza. Quest'ultima, intanto, rimarrà di sasso quando lo vedrà, come si evolverà la situazione?

Eda e Serkan dovranno affrontare una 'battuta d'arresto'

Le anticipazioni fornite dalla sezione ufficiale di Sen Çal Kapımı, presenti sul sito di Fox Turkiye, annunciano che Eda e Serkan, all'interno della loro "prova" come famiglia, dovranno andare incontro a una battuta d'arresto davvero inaspettata, di che cosa si tratterà?

A quanto pare però, nonostante le difficoltà, riusciranno a superare l'ostacolo e il loro legame sarà ancora più solido di prima.

L'appuntamento con Sen Çal Kapımı è per mercoledì 14 luglio alle ore 20 (alle 19 ora italiana, ndr) su Fox Turkiye. La Serie TV può essere seguita anche dall'Italia, in lingua originale, tramite il sito ufficiale della Fox.