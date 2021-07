Cambia il palinsesto di Rai 1 per questa estate 2021. Domenica scorsa, la rete diretta da Stefano Coletta ha puntato sulla riproposizione della fiction Vivi e lascia vivere con protagonista Elena Sofia Ricci, nel prime time di Rai 1. Una scelta che non ha dato gli effetti sperati, dato che gli ascolti della serie sono stati decisamente molto bassi, al punto da spingere la rete a procedere con un cambio programmazione in corso, a partire da domenica 25 luglio 2021.

Vivi e lascia vivere sospesa: cambio programmazione Rai 1

Nel dettaglio, la prima puntata della replica di Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci, aveva ottenuto un ascolto netto inferiore a 1,5 milioni di spettatori pari a uno share che non è andato oltre la soglia dell'8,80%.

Un dato decisamente basso per la prima serata di Rai 1, che in quell'occasione è stata superata dalla Serie TV (anche questa molto debole dal punto di vista auditel) Grand Hotel, trasmessa su Canale 5 che ha superato di poco la soglia del milione e mezzo di spettatori con quasi il 10%.

E così, per correre ai ripari, Rai 1 ha deciso di rimettere mano al proprio palinsesto dell'estate 2021 e dalla prossima domenica non ci sarà più spazio per le repliche di Vivi e lascia vivere in prime time.

La fiction sospesa per bassi ascolti

La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci sparisce dalla programmazione serale a partire dal 25 luglio, quando sarà sostituita dal film Metti la nonna in freezer. La serie non cambierà giorno di programmazione ma risulta definitivamente cancellata dal palinsesto di Rai 1 e quindi non verrà recuperata in nessun altro slot orario o giorno della settimana.

Al contrario, invece, proseguirà l'appuntamento con La vita promessa con protagonista Luisa Ranieri, in onda di lunedì sera su Rai 1. Anche in questo caso, però, l'ascolto della riproposizione della prima puntata non è stato dei migliori, con una media che si è fermata al 9% di share, surclassato in prime time da Temptation Island 2021 che ha toccato il 23%.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rai 1 abbonda con le repliche nel palinsesto dell'estate 2021

Insomma un'estate decisamente amara dal punto di vista auditel per la rete ammiraglia Rai che, fatta eccezione per la messa in onda delle nuove puntate di Superquark con Piero Angela, quest'anno ha fatto pieno affidamento su repliche di fiction e varietà in prime time.

Tra le altre fiction in replica, infatti, c'è Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero in onda il giovedì sera (che viaggia su una media superiore ai 2 milioni di spettatori). A queste si aggiungono anche le riproposizioni di diversi show, come nel caso di The Voice Senior e Top 10, condotti rispettivamente da Antonella Clerici e Carlo Conti.