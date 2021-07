Nelle prossime puntate di Love is in the air, un "mistero" ruoterà attorno a Eda. A causa di una nausea persistente di cui soffrirà la ragazza, diverse persone, tra cui Serkan, penseranno seriamente che la ragazza possa essere incinta.

La strana nausea di Eda

Eda, nelle prossime puntate, inizierà a soffrire di una strana nausea. Le darà fastidio il profumo dello shampoo, ma anche quello delizioso del cibo che verrà preparato da Ayfer. Questi malesseri inizieranno a destare alcuni sospetti sia nella zia, che in Ceren e Fifi: ma non è che Eda possa essere incinta?

Intanto all'Art Life arriveranno due importanti amici di Efe Akman: Emre e Asli Kafezçioglu. I due vorrebbero assegnare allo studio degli importanti progetti a livello internazionale, ma prima, per testare come lavora il team, vorrebbero attribuire il rinnovo di una loro casa, ma a una condizione: a occuparsene dovrà essere esplicitamente Serkan insieme a Eda.

Serkan ed Eda insieme per il progetto degli Kafezçioglu

Quando Serkan comunicherà la cosa a Eda, la ragazza accetterà, ma avrà nuovamente un attacco di nausea che la porterà a correre nella toilette. Serkan inizierà ad avere dei dubbi, per questo chiederà a Leyla se sa qualcosa in più, così gli parlerà di questa sua sensibilità ai profumi.

Così l'architetto chiamerà la dottoressa Dilek, le illustrerà i sintomi di Eda e anche lei gli parlerà di Gravidanza. A Serkan inizieranno a venire seriamente i primi dubbi? A causa di alcuni misunderstading sì.

L'architetto ed Eda, infatti, si recheranno a casa di Emre e Asli per un sopralluogo. Eda si sentirà male e dovrà correre alla toilette, ma qui incontrerà Asli, che le comunicherà di aspettare nuovamente un bambino.

La conversazione verrà udita di nascosto da Serkan, in quanto anche lui si recherà in bagno per pulire la giacca dal rigurgito del primo figlio di Asli ed Emre.

Serkan sente di nascosto una conversazione tra Eda e Asli

Durante la conversazione tra le due donne l'architetto sentirà dire a Eda che "vorrebbe fosse una femmina" e soprattutto chiederà ad Asli che la cosa "rimanga segreta".

Serkan collegherà tutti i tasselli e penserà seriamente che Eda possa essere incinta.

L'architetto andrà in crisi e penserà che tale cosa non possa essere possibile, ma i suoi dubbi aumenteranno quando entrerà nella toilette degli Kafezçioglu, dopo Eda, e nel cestino in bella evidenza vedrà un test di gravidanza. Penserà subito che sia di Eda, visto che prima di recarsi a casa di Emre e Asli l'ha accompagnata in farmacia. In più, quando Eda si è offerta per fare da babysitter insieme a Serkan al primo figlio degli Kafezçioglu, la ragazza gli ha detto che si "dovrebbe abituare ai bambini". Quale sarà la mossa di Serkan per scoprire la verità?