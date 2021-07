Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno dei momenti decisamente non facili da affrontare per la dark lady Genoveva. La donna, infatti, si ritroverà in carcere con la pesante accusa della morte di Marcia ma riuscirà ben presto a farla franca. Tuttavia, la sua scarcerazione scatenerà la rabbia di Felipe e tra i due ci sarà un acceso diverbio che avrà delle pesanti conseguenze sulla coppia e sul bambino che Genoveva porta in grembo.

Genoveva scarcerata ma Felipe non la perdona: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole della soap Una Vita rivelano che, dopo la scarcerazione, Genoveva tornerà a casa da Felipe ma dovrà fare i conti con un clima decisamente ostile che si respirerà nel loro rapporto di coppia.

Il motivo? L'avvocato non crede affatto nell'innocenza di sua moglie Genoveva e le rinfaccerà apertamente che la ritiene responsabile della morte di Marcia. La dark lady proverà a discolparsi ma Felipe tirerà fuori dal cilindro la prova schiacciante: la lettera di Santiago, inviata dal Brasile, con la quale gli conferma che è stata proprio Genoveva ad ammazzare non solo la domestica brasiliana ma anche Ursula Dicenta.

A quel punto, quindi, Genoveva si ritroverà messa con le spalle al muro ma proverà a far cambiare idea a suo marito, ricordandogli che porta in grembo il frutto del loro amore.

Il dramma di Genoveva

La reazione di Felipe, anche in questo caso sarà molto dura. Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che l'avvocato le farà presente che si occuperà di suo figlio e quindi cercherà di essere un padre presente, ma di non voler avere più nulla a che fare con lei.

Tra i due, quindi, ci sarà un acceso diverbio che porterà a una rovinosa caduta della dark lady. Genoveva, infatti, finirà per sbattere la testa contro il pavimento e per lei sarà necessaria la corsa in ospedale.

Una volta arrivati, i medici prenderanno subito in carico la donna e la visiteranno per scoprire se è tutto ok. Purtroppo, però, il verdetto finale sarà a dir poco nefasto: i medici, infatti, comunicheranno a Felipe che sua moglie ha perso il bambino che portava in grembo.

Felipe svela la verità a Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

A quel punto, quindi, Felipe dovrà farsi forza e spetterà proprio a lui svelare a Genoveva che non avranno più nessun figlio insieme. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, in un primo momento, la dark lady di Acacias non si renderà conto della situazione e continuerà a parlare con la pancia, convinta di essere ancora in dolce attesa.

Nel momento in cui realizzerà quanto accaduto, deciderà di procedere con la sua personale vendetta e così chiederà all'avvocato Velasco di aiutarla a distruggere suo marito Felipe.