Prosegue la programmazione estiva di Rai 1 e, dopo la fine degli Europei di calcio 2021, che hanno tenuto banco per buona parte del prime time, si libereranno un bel po' di serate. Per l'occasione, il direttore della rete ammiraglia, ha scelto di puntare su un bel po' di fiction, amatissime dagli spettatori, che torneranno in onda in replica sia in prima serata ma anche in daytime. Tra queste vi segnaliamo Tutto può succedere ma anche Vivi e lascia vivere con protagonista Elena Sofia Ricci.

Il palinsesto estivo delle fiction in onda su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione estiva di Rai 1 per i mesi di luglio e agosto 2021, rivelano che in daytime proseguirà l'appuntamento quotidiano con Don Matteo, trasmesso in replica dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30 circa.

Proseguirà anche la messa in onda de Il Paradiso delle signore, di cui stanno andando in onda le repliche della quarta stagione, alle 14:50 circa, in attesa dei nuovi episodi della sesta stagione, in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

Tutto può succedere ritorna su Rai 1

Al giovedì sera, invece, proseguirà l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani, la serie medical dei record con protagonista Luca Argentero.

A queste fiction, però, se ne aggiungeranno altre che saranno trasmesse sempre sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, in questa calda estate 2021.

La domenica pomeriggio, a partire dal prossimo 18 luglio, arriveranno le repliche di Tutto può succedere, la fortunata serie televisiva con protagonisti Matilde De Angelis e Pietro Sermonti, che per ben tre stagioni è stata trasmessa in prime time, ottenendo una buona media dal punto di vista auditel e delle ottime critiche per i temi trattati.

Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci ritorna in prime time

La prima stagione di Tutto può succedere sarà ritrasmessa di domenica pomeriggio, dalle 16:00 in poi, al termine degli appuntamenti speciali con "il meglio di" Domenica In, condotto da Mara Venier.

In prime time, invece, a partire da lunedì 12 luglio tornerà l'appuntamento con La Vita promessa, una delle fiction più seguite degli ultimi anni, con protagonista Luisa Ranieri, che quest'anno ha sbancato gli ascolti con la serie poliziesca Le indagini di Lolita Lobosco, che ha appassionato una platea di ben sette milioni di fedelissimi.

E poi ancora, sempre nella prestigiosa fascia oraria di prima serata di Rai 1, ci sarà spazio anche per il ritorno di Vivi e lascia vivere, la Serie TV brillante con protagonista Elena Sofia Ricci, che in prima visione arrivò a sfiorare la soglia dei sei milioni di fedelissimi spettatori.

La serie sarà ritrasmessa la domenica sera, a partire dal prossimo 18 luglio, alle ore 21:30 circa.