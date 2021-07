Gemma Galgani continua ad essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne. La storica dama torinese, che da ben dieci anni è alla ricerca del grande amore della sua vita, sembra non avere alcuna intenzione di arrendersi e continua imperterrita a sperare di poter trovare al più presto l'uomo ideale per lei. Tra i suoi ex fidanzato storici, conosciuti in televisione, vi è Giorgio Manetti, che ha scelto di dare dei consigli pratici a Gemma, su come cercare di trovare finalmente la sua anima gemella, proprio come è successo a lui.

La love story tra Gemma e Giorgio di Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Gemma e Giorgio Manetti ha tenuto banco a Uomini e donne per diversi mesi.

I due sono stati al centro dell'attenzione per mezzo di questo amore travagliato che, alla fine, è giunto al capolinea.

La dama torinese, però, fino alla fine ha cercato di riconquistare la fiducia del cavaliere toscano che le aveva rapito il cuore ma che non si era mai sbilanciato più di tanto con lei, al punto da indurla a troncare la relazione.

Un addio che ha fatto soffrire parecchio Gemma, al punto che ancora oggi, sono tanti gli spettatori del programma di Maria De Filippi, i quali ritengono che la dama torinese non abbia ancora dimenticato definitivamente Manetti.

'Dovrebbe essere più selettiva', dice Giorgio

Sta di fatto che, a distanza di un po' di anni dalla fine di questa relazione e dalla scelta di Giorgio di abbandonare la trasmissione, il cavaliere ha scelto di dare una serie di consigli alla sua ex fidanzata, con la speranza che possa tenerli in considerazione quando si rimetterà in gioco per cercare la sua anima gemella.

Sì, perché Gemma tornerà a Uomini e donne dal prossimo mese di settembre: ancora una volta la dama torinese sarà al centro delle dinamiche del dating show di Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco per cercare di trovare finalmente un cavaliere in grado di rapirle il cuore.

"Gemma è una donna di settant'anni con un vissuto alle spalle e, a mio avviso, dovrebbe essere più selettiva nelle relazioni e scegliere uomini diversi", ha ammesso Giorgio che ha in parte criticato quelle che sono state le scelte sentimentali fatte dalla Galgani nel corso dell'ultimo periodo di permanenza in trasmissione.

I consigli di Giorgio per la sua ex Gemma

Secondo il cavaliere, Gemma da un po' di tempo si ritrova ad essere protagonista sempre delle solite dinamiche, motivo per il quale crede che la gente da casa, inizia a domandarsi se sta seguendo un copione scritto.

Pur restando dell'opinione che il vero amore, spesso fa capolino nelle vite delle persone quando meno se lo aspettano, Giorgio ha consigliato alla sua ex di lasciarsi andare.

"L'unico consiglio che posso dare a Gemma è di fare come ho fatto io: lasciarsi andare e amare senza paura", ha dichiarato Giorgio.