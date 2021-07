Tra i volti noti che sono stati lanciati da Uomini e donne, vi è sicuramente Andrea Melchiorre, noto al pubblico che segue la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, per essere stato corteggiatore ai tempi del trono di Valentina Dallari. Un percorso che, all'epoca, portò molta fortuna al giovane Andrea, il quale oggi è diventato una vera e propria "star" sui social, dove lavora tantissimo come influencer. Ed è proprio su Instagram, che Andrea ha raccontato di aver acquistato la sua prima casa, all'età di appena 27 anni.

La nuova vita di Andrea Melchiorre, ex volto di Uomini e donne

Nel dettaglio, Andrea Melchiorre per un'intera stagione è stato al centro delle dinamiche di Uomini e donne, in quanto si mise in gioco come corteggiatore della tronista Valentina Dallari.

Fu proprio lui la scelta finale di Valentina, anche se a distanza di poco tempo, i due si dissero addio definitivamente e da quel momento in poi, non c'è stato più alcun tipo di ritorno di fiamma.

In queste ore, l'ex corteggiatore del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ha scelto di rispondere ad un po' di domande che gli sono state fatte sui social dai suoi numerosi sostenitori (più di un milione di followers su Instagram).

Tra queste non sono mancate neppure quelle di chi, ad oggi, gli ha chiesto se fosse ancora innamorato di Valentina Dallari e la reazione di Andrea non si è fatta attendere.

A soli 27 anni, Andrea ha acquistato già casa

"Chi???" ha risposto Melchiorre nel momento in cui gli hanno nominato su Instagram la sua ex fidanzata conosciuta a Uomini e donne, quasi a sottolineare il fatto che quasi non ricordasse più il suo nome e che, a distanza di anni, sarebbe un capitolo sepolto della sua vita.

Ma nel corso della chiacchierata virtuale fatta con i fan, Andrea ha anche svelato di aver acquistato la sua prima casa a Milano.

A soli 27 anni, l'ex volto di Uomini e donne ha realizzato già un importantissimo traguardo e, proprio per questo motivo, ha ammesso di essere particolarmente felice, dato che ha potuto coronarlo senza l'aiuto di un mutuo.

'Non ho avuto bisogno del mutuo', dice Andrea

"Tirando le somme: ho una famiglia bellissima, faccio il lavoro che amo, ringraziando il cielo ho la salute. Ho degli amici veri, ho appena comprato casa. Direi proprio di sì", ha scritto Andrea sui social nel momento in cui un fan gli ha chiesto se in questo momento della sua vita si ritiene felice.

A proposito della casa che ha comprato a Milano, Andrea ha anche fatto sapere di non aver avuto bisogno del mutuo.

"Mi sarei affidato a tanti di voi ma per fortuna non ne ho avuto bisogno", ha scritto l'ex volto di Uomini e donne quando un fan gli ha fatto presente che non si fosse rivolto a lui per la "consulenza mutuo".