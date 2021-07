Sono stati presentati i palinsesti Rai e Mediaset per la stagione televisiva 2021/2022 e anche questa volta saranno tante le sfide incrociate che si avranno in daytime e prima serata tra i protagonisti del piccolo schermo. Quella più attesa è sicuramente la sfida del sabato sera autunnale tra Rai 1 e Canale 5. La rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta, a partire dal prossimo settembre, proporrà una serie di nuovi programmi condotti da presentatori diversi tra cui la new entry Alessandro Cattelan.

Su Canale 5, invece, la serata resterà nelle mani di Maria De Filippi.

I protagonisti del sabato sera di Rai 1: anticipazioni palinsesti autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai per l'autunno 2021 rivelano che il prossimo 18 settembre, per due settimane, andrà in onda il nuovo show chiamato "Da Grande" con protagonista Alessandro Cattelan, che segnerà il debutto ufficiale del conduttore sui canali della tv di Stato, dopo la lunga esperienza a Sky.

A seguire, poi, ci sarà il nuovo show di Amadeus "Arena 60, 70 e 80" in onda per due settimane il 2 e il 9 ottobre, sempre in prime time su Rai 1.

Dal 16 ottobre in poi, invece, la palla passerà a Milly Carlucci, che sarà al timone di una nuova edizione di Ballando con le stelle, il varietà che potrà contare sulla presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

Maria De Filippi sfida Amadeus e Milly Carlucci

Le tre produzioni del sabato sera autunnale di Rai 1 si sfideranno contro la "corazzata" Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, di cui in queste settimane si stanno registrando le prime puntate della nuova edizione.

Al timone dello show confermatissima la neo mamma Belen Rodriguez, la quale ha dovuto saltare le prime due registrazioni proprio per la nascita della piccola Luna Marì.

Questa settimana, però, la showgirl argentina è tornata di nuovo al lavoro, pronta a riprendere in mano le redini di Tu si que vales.

Al momento, la partenza del programma del sabato sera di Canale 5 è fissata al prossimo 18 settembre. Di conseguenza De Filippi e la sua potente squadra (composta da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari) dovrebbero sfidare tutte le produzioni del sabato sera di Rai 1, da Cattelan fino alla Carlucci.

La sfida della domenica pomeriggio: palinsesti autunno 2021 Rai-Mediaset

Chi riuscirà ad avere la meglio? In attesa del verdetto auditel, le anticipazioni sui palinsesti Rai-Mediaset del prossimo autunno 2021 rivelano che ci sarà grande attesa anche per la nuova sfida domenicale.

Su Rai 1 è confermato l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier e quello con Da Noi a ruota Libera presentato da Francesca Fialdini.

Su Canale 5 invece, dopo la chiusura di Domenica Live condotto da Barbara d'Urso, si punterà sul revival di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, seguito alle 17 dalla versione domenicale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.