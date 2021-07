Anche se manca ancora un bel po' di tempo al ritorno in televisione del Grande Fratello Vip, i giornali e i siti di Gossip stanno facendo molte ipotesi sul cast che gli autori stanno mettendo su in questo periodo. In rete, ad esempio, si vocifera che molte celebrità avrebbero già sostenuto il provino per la sesta edizione del reality show: tra questi Giovanni Ciacci, Miriana Trevisan e Manuel Bortuzzo.

Indiscrezioni sui futuri concorrenti del GF Vip

L'edizione 2021/2022 del GF Vip debutterà a metà settembre (si parla di lunedì 13 come giorno del possibile esordio), ma in rete già impazzano tanti nomi per il cast che sarà ufficializzato soltanto tra un paio di mesi.

I siti d'informazione, per esempio, hanno fatto il punto sulle celebrità che avrebbero già sostenuto il provino per diventare concorrente della sesta stagione del reality.

Nell'elenco che sta circolando sul web figurano: Miriana Trevisan (soubrette ed ex valletta di Mike Bongiorno), Giovanni Ciacci (stilista e opinionista di molti format condotti da Barbara d'Urso), Manuel Bortuzzo (nuotatore), Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e di Asia Argento), Francesca Cipriani (gieffina tanti anni fa e ora showgirl), Sophie Codegoni (tronista di Uomini e Donne e presunta nuova fiamma di Fabrizio Corona).

A proposito di gossip, nelle ultime ore un imprenditore, ex di due bellissime del mondo dello spettacolo, è stato accostato al programma che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

Si vocifera, infatti, che Gianmaria Antinolfi, vecchia conoscenza di Dayane Mello e di Belen Rodriguez, avrebbe preso parte ai casting del GF Vip 6, quindi sarebbe un aspirante inquilino della casa più spiata d'Italia.

Possibili ritorni nella casa del GF Vip

Quello di Francesca Cipriani non è l'unico possibile rientro in casa al quale i telespettatori potrebbero assistere il prossimo settembre.

Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che Pamela Prati potrebbe bissare l'esperienza al GF Vip. Dopo aver partecipato alla prima edizione italiana dedicata alle celebrità, la soubrette sarda sarebbe pronta a rimettersi in gioco e dimenticare una volta per tutte la finta storia d'amore con Mark Caltagirone.

Un'altra bellissima che tra un paio di mesi potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà è Manila Nazzaro.

Si dice, infatti, che l'ex Miss Italia avrebbe superato brillantemente i provini e sarebbe già certa di figurare nel cast della sesta edizione del reality show di Mediaset.

Data del debutto del GF Vip 6

I concorrenti della sesta edizione del GF Vip saranno presentati solamente dopo l'estate. Sapendo che il reality show debutterà attorno alla metà di settembre (si dice che lunedì 13 andrà in onda la prima puntata in diretta), è presumibile che il cast venga ufficializzato qualche giorno prima, ovvero quando i futuri inquilini inizieranno il breve periodo d'isolamento in albergo prima dell'ingresso nella casa.

A condurre il format Mediaset, sarà ancora Alfonso Signorini, che quest'anno potrà contare su due opinioniste nuove di zecca.

A sostituire Pupo e Antonella Elia saranno la conduttrice Adriana Volpe e l'imprenditrice Sonia Bruganelli (nota soprattutto per essere la moglie di Paolo Bonolis).

Qualora gli ascolti dovessero essere in linea con quelli della passata edizione, si dice che i vertici di rete siano già pronti ad allungare il programma, spostando la finalissima da dicembre ai primi mesi del 2022 (esattamente come è successo pochi mesi fa, quando il GF Vip 5 è stato prolungato due volte rispetto alla conclusione prevista per poco prima di Natale).