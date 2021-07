Temptation Island 2021 ha debuttato mercoledì sera in prime time su Canale 5. Il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, si è presentato al pubblico con sei nuove coppie pronte a mettersi in gioco all'interno del villaggio delle tentazioni. Una prima puntata premiata dall'auditel e dal pubblico social, dove non sono mancati commenti da parte degli spettatori. Intanto, però, per chi non avesse seguito il primo appuntamento di questa nona stagione in tv, potrà rivederla in replica streaming ma anche in televisione su La 5.

Dove rivedere la prima puntata di Temptation 2021 in streaming online

Nel dettaglio, la prima puntata di Temptation Island 2021 sarà visibile in streaming online sul sito web gratuito WittyTv, accedendo alla sezione dedicata al reality show condotto da Filippo Bisciglia.

In questo modo, quindi, sarà possibile riguardare il primo appuntamento in streaming in qualunque momento lo desiderate, dato che è possibile scaricare anche l'app di WittyTv, che permetterà di rivedere la trasmissione comodamente da tablet oppure da telefono cellulare.

Ma l'appuntamento con la prima puntata di Temptation 2021, sarà trasmesso anche in televisione, sul canale free La 5.

La programmazione in replica di Temptation Island su La 5

La prima replica di questa puntata d'esordio della nona stagione è in programma questo giovedì 1° luglio 2021. Il reality show, poi, sarà nuovamente replicato anche sabato 3 luglio ma in seconda serata, a partire dalle 23:05 circa, sempre sul canale 30 del digitale terrestre.

E poi ancora domenica 4 luglio, a partire dalle 14:00 in poi, ci sarà una terza replica di Temptation Island sempre su La 5.

In questo modo, quindi, gli spettatori che si sono persi la puntata d'esordio di questa nuova edizione non arriveranno impreparati alla messa in onda della seconda puntata, in programma lunedì 5 luglio in prime time dalle 21:30 circa su Canale 5.

Grande successo per Temptation sia in tv che sui social

Intanto, dal punto di vista auditel, la trasmissione prodotta da Maria De Filippi, ha nuovamente ottenuto un grande successo nella calda estate di Canale 5.

La puntata d'esordio, infatti, ha registrato un ascolto netto di circa 3,2 milioni di spettatori pari ad uno share che ha toccato la soglia del 21% e picchi di oltre il 30% durante la messa in onda televisiva.

Grande successo per Temptation anche sui social: l'hashtag ufficiale del programma ha catalizzato l'attenzione degli spettatori per tutta la serata, piazzandosi al primo posto della classifica di Twitter.

Tra le coppie maggiormente commentate (e criticate) quella composta da Valentina e Tommaso, protagonisti del reality con ben 19 anni di differenza.