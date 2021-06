La nuova edizione di Temptation Island è ormai alle porte. Il programma ideato da Maria De Filippi e condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia ha già iniziato a scaldare i motori in vista della prima attesissima puntata. Le registrazioni sono cominciate da qualche settimana e in questi giorni abbiamo conosciuto le prime quattro coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Proprio in queste ore, è stata finalmente ufficializzata la data d'inizio del programma.

Temptation Island 9 sta per iniziare

La prima puntata di Temptation Island 9 andrà in onda mercoledì 30 giugno.

Dopo l'appuntamento serale con Paperissima Sprint, verso le 21 e 10 circa, i fan del programma potranno finalmente scoprire chi sono le sei coppie in gioco. In realtà quattro sono già state svelate in questi giorni, delle altre due invece ancora non si conosce l'identità. Cresce la curiosità da parte dei fan della trasmissione, di scoprire se anche quest'anno, come è accaduto nel corso delle edizioni passate, vi parteciperanno coppie nate a Uomini e Donne. Per ora, si conoscono solo i fidanzati e le fidanzate non appartenenti al mondo della televisione. Le quattro coppie che proveranno a resistere alle tentazioni sono formate da Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano e Jessica e Alessandro.

Coppie di Uomini e Donne a Temptation Island: Sossio e Ursula, Ida e Riccardo

Nelle scorse edizioni di Temptation Island, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, alcune delle coppie nate nel longevo programma dedicato ai sentimenti, Uomini e Donne. Chi segue da sempre il reality ricorderà sicuramente Ida e Riccardo e Sossio ed Ursula.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre i primi, uscirono mano nella mano dall'ultimo falò di confronto, Aruta e Bernardo si dissero addio. Sossio non accettò la separazione e fece di tutto per cercare di riconquistare Ursula. La donna dopo diverse settimane, decise, di dargli una seconda possibilità. Oggi, vivono felicemente la loro storia d'amore e sono genitori della piccola Bianca.

Non è andata così per Ida Platano e il tarantino Riccardo Guarnieri che dopo una serie di tira e molla e forti litigi hanno definitivamente messo fine alla loro storia d'amore. I fan di Temptation, ricorderanno poi che la parrucchiera bresciana, mentre si trovava in Sardegna, ricevette anche la visita inaspettata della dama torinese Gemma Galgani. E le nuove coppie riusciranno a resistere alle tentazioni? I loro sentimenti saranno così forti? Non resta che aspettare l'inizio del programma, che come annunciato in precedenza sarà mercoledì 30 giugno, per scoprire se per le sei coppie si tratta di vero amore.