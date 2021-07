Sangiovanni è sempre più amato dalle sue fan: il cantante rivelazione di Amici 20 ha recentemente partecipato con successo a Battiti Live 2021. La manifestazione canora simbolo dell'estate ha preso il via il 25 giugno scorso a Otranto (Lecce) e - proprio in quell'occasione - il vicentino avrebbe ricevuto una 'proposta indecente' da parte di una sua fan. Questo, almeno, è quello che è trapelato in rete nelle ultime ore. Il diciottenne sarebbe stato invitato in camera da una ragazza. La risposta di Sangio, però, è stata negativa: il giovane cantante avrebbe ricordato alla sua sostenitrice di essere fidanzato.

La 'proposta indecente' di una fan

Giulia Stabile può stare tranquilla: il suo Sangio è innamoratissimo di lei, tanto da rifiutare la proposta di salire in camera fatta da una ragazza mentre si trovava in Puglia per partecipare allo show canoro promosso da RadioNorba. I fatti, secondo quello che è emerso in rete, sarebbero i seguenti: il vicentino prima di salire sul palco di "Battiti Live" si sarebbe fermato con alcune ammiratrici per firmare autografi e fare foto. In quell'occasione il cantautore, che poi ha cantato due dei suoi successi Malibù e Lady, avrebbe affermato di non essere abituato al gran caldo della Puglia, aggiungendo che comunque è un luogo che gli piace molto.

A questo punto sarebbe arrivata la proposta di una ragazza a Sangiovanni di salire in camera sua.

"Non posso, sono fidanzato": questa, secondo i presenti, sarebbe stata la risposta del cantante che, un po' imbarazzato, ha declinato l'invito.

In effetti, tutti coloro che lo seguono sanno bene che lui è fidanzato con la ballerina romana vincitrice di Amici 20. In una recente intervista di coppia rilasciata a Witty.tv, Giulia ha ammesso di essere lei la più gelosa tra i due, ma per il momento Sangio non ha dato motivi per dubitare dei suoi sentimenti.

Giulia e Sangio sempre più uniti

Il successo dei due giovani artisti a quanto pare non li ha cambiati: mentre domenica 4 luglio i fan di Giulia potranno vederla esibirsi sul palco dello show Un voce di Padre Pio, Sangiovanni continua a conquistare riconoscimenti. In ogni caso, entrambi si sostengono sempre reciprocamente e non perdono occasione di coinvolgersi nei rispettivi progetti lavorativi.

Nelle ultime ore il cantante ha girato l'atteso video di Malibù e la sua fidanzata era con lui, e non è escluso che possa essere anche lei protagonista del video.

La coppia intanto appare sempre più unita e complice: gli scatti e le parole dell'intervista che i due hanno rilasciato a "Vanity Fair" non lasciano dubbi sul fatto che nonostante la giovane età i sentimenti che li legano siano fortissimi.