Le anticipazioni di Tempesta d’amore sono ricche di novità, colpi di scena e momenti da cardiopalma. Nelle nuove puntate della diciassettesima stagione della seguitissima soap bavarese in onda da sabato 3 a venerdì 9 luglio su Rete 4, Christoph Saalfeld e Selina von Thalheim diventeranno ufficialmente una coppia, anche se la loro storia d’amore non convincerà tutti, soprattutto Maja. André Konopka non ricorderà più nulla, e Robert e Werner faranno di tutto per aiutarlo a recuperare la memoria ma il cuoco del Furstenhof non ne vorrà sapere.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore, trame fino al 9 luglio: Michael nei guai

Dopo aver fatto chiarezza su alcune cose importanti, Amelie e Max torneranno a casa insieme. Durante la preparazione della cena, spunterà fuori Jil con addosso solo la biancheria intima e dirà al personal trainer che lo stava aspettando nella camera da letto. Michael e Cornelia trascorreranno tanto tempo insieme e il dottore confesserà all’amico Robert che vorrebbe fare la corte alla madre di Benni, ma il padre di Valentina, geloso del loro legame, gli consiglierà di concentrarsi su Rosalie e di darle un’altra possibilità.

La signora Engel troverà il manifesto che raffigura il dottor Niederbuhl e lo porterà a casa e verrà fotografata dal primario dell’ospedale dove lavora Michael.

Maja e Florian saranno costretti a tornare nei boschi per immortalare l’albero centenario perché il negativo è andato distrutto e il giovane Vogt ha perso tutte le foto.

Robert vuole rimpiazzare il cuoco André, Werner non è d’accordo

L’ex di Natascha passerà un brutto guaio con il primario dell’ospedale a causa dell’idea stramba partorita dalla signora Engel.

Fortunatamente, Rosalie troverà la soluzione giusta a questo scomodo problema. Vanessa, intanto, deciderà di non prendere parte al concorso per dare più spazio allo zio Alfons. Il padre di Valentina avrà intenzione di assumere un bravissimo cuoco per sostituire André ma Werner non sarà del suo stesso parere. Robert farà di tutto per far capire al padre che sta vivendo di illusioni, ma quando una coppia arriverà al Furstenhof l’ex rampollo della famiglia Saalfeld cambierà idea.

Spoiler Tempesta d'amore dal 3 al 9 luglio: il nuovo incarico di Maja

Robert e Werner, nelle nuove puntate italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore in onda fino al 9 luglio, faranno di tutto per far ritornare la memoria ad André, ma lui preferirà non recuperare tutti gli eventi della sua vita, soprattutto quelli di cui non va fiero. Maja, nel frattempo, riceverà un bell’incarico, ovvero allestire una delle baite per la madre Selina e il suo nuovo partner Christoph. Anche se è convinta che il loro amore avrà vita breve, la giovane von Thalheim organizzerà uno sfondo davvero impeccabile. Infine, il portiere del Furstenhof, convinto che André sia in pericolo, cercherà in tutti i modi di salvarlo.