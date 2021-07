Nella puntata 44 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 7 luglio su Fox Turchia, Serkan si ritroverà per la prima volta ad affrontare il suo ruolo di padre con Kiraz. Eda, invece, dovrà fare i conti con l'amore che prova per l'architetto, soprattutto dopo che ha scoperto che lui a casa sua ha creato una stanza in cui custodisce tutti i loro ricordi.

Serkan affronta il suo ruolo di padre

Serkan, dopo aver scoperto di essere padre, sarà pronto per dare alla piccola Kiraz la figura paterna che ha sempre desiderato, ma che non ha mai avuto. Avrà tutte le più buone intenzioni, ma non saprà come affrontare questo nuovo ruolo.

Ovviamente proverà a trascorrere del tempo con la piccola, ma di conseguenza andrà incontro alle prime difficoltà che la paternità porta. Ovviamente proverà anche a migliorare i suoi rapporti con Eda, visto che la fiamma tra loro due non si è mai spenta.

Anche la ragazza dovrà andare incontro al fatto di avere Serkan più presente nella sua vita, ma il suo unico desiderio sarà che la bimba possa realmente instaurare un bel rapporto con il padre. Eda, però, farà fatica a non cedere alla tentazione di stare accanto a Serkan, soprattutto quando scoprirà la sua "stanza dei ricordi".

Eda e la sua 'stanza dei ricordi'

Infatti Serkan ha creato, a casa sua, una sorta di stanza dei ricordi in cui contiene diversi cimeli che hanno caratterizzato la sua storia con Eda.

A partire dalle manette da lei utilizzate per ammanettarlo il giorno che si sono conosciuti, ma anche del mappamondo a lievitazione magnetica che lei gli ha regalato per il primo compleanno che hanno trascorso insieme, ma non solo: ci saranno tante foto e anche il libro del Piccolo Principe che è molto caro a entrambi.

Il ritrovamento di quella stanza toccherà nel profondo Eda: come potrà dire di no a questo amore dopo aver avuto conferma che Serkan pensa ancora a lei?

È guerra tra Aydan e Ayfer per la custodia della piccola Kiraz

Intanto Aydan e Ayfer non potranno immaginare che tra Serkan ed Eda stia nuovamente scoccando la scintilla, perché le due donne saranno pronte a farsi la guerra per la custodia della piccola Kiraz. Aydan, infatti, vorrebbe che la bambina venisse affidata a Serkan e temendo un "no" da parte del figlio escogiterà una sorta di piano.

Con l'inganno gli estorcerà una firma che le consentirà di procedere con la richiesta di custodia, ma Seyfi non sarà molto d'accordo, infatti dirà alla donna che se suo figlio dovesse scoprire qualcosa, potrebbe "ammazzarli con le sue braccia muscolose".

A ogni modo Aydan non manterrà la cosa per sé, infatti rivelerà a Eda l'intenzione di andare in tribunale per ottenere la custodia della piccola.