Nella puntata numero 44 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 7 luglio su Fox Turchia, Serkan inizierà a vivere la sua vita da padre accanto alla piccola Kiraz. Intanto qualcosa potrebbe accadere anche tra l'architetto ed Eda, infatti Melo li troverà insieme in camera da letto.

Serkan e la sua nuova vita da padre

Finalmente la verità è stata svelata. Durante il finale della puntata 43 di Sen Çal Kapımı, Serkan ha svelato alla piccola Kiraz di essere suo padre. L'ha fatto in un modo speciale, giungendo alla sua festa di compleanno vestito da astronauta, visto che la bambina, fino a quel momento, ha immaginato il suo papà in quella maniera.

Ora però bisognerà capire come riuscirà ad "addentrarsi" Serkan nella vita di sua figlia e per Eda il processo sarà abbastanza chiaro. Infatti nella puntata numero 44, che andrà in onda mercoledì 7 luglio su Fox Turchia, la ragazza si confronterà con la sua amica Melo e le dirà che Serkan verrà coinvolto nella vita di Kiraz, in maniera tale che padre e figlia riescano a instaurare un bel rapporto.

Melo sorprende Serkan ed Eda insieme

Cosa ne sarà, però, di Serkan ed Eda? Anche loro due proveranno a riavvicinarsi? Probabilmente per entrambi ci sarà l'intenzione, ma qualcosa potrebbe già bollire in pentola. Infatti Melo si recherà nella camera da letto e troverà i due insieme, con Eda che indosserà solamente un asciugamano per avvolgerle il corpo.

Che i due siano stati insieme? Ovviamente non c'è la conferma, ma Eda metterà le mani avanti dicendo all'amica che "tutto non è come sembra".

Aydan vuole la custodia di Kiraz

Aydan, invece, è felice di avere una nipotina, ma dall'altro lato non vuole che la piccola stia nelle mani di Eda e Ayfer. Per questo vorrebbe che suo figlio chiedesse la custodia della piccola Kiraz, ma visto che non sarà intenzionato a farlo, ci penserà sua madre a mettere su un piano.

Entrata probabilmente in possesso, con l'inganno, di una firma di Serkan, la donna sarà intenzionata a chiedere la custodia della piccola all'insaputa di suo figlio. Seyfi non sarà tanto d'accordo con la donna, infatti le dirà che se suo figlio dovesse scoprire la cosa, "gli farebbe a pezzi con le sue braccia muscolose". Riusciranno a portare a termine il loro piano?

Eda scopre la stanza con tutti i suoi ricordi

Nel finale della prima anticipazione della puntata 44 di Sen Çal Kapımı, intanto, si vede Eda che andrà a casa di Serkan e qui scoprirà una stanza in cui l'architetto custodisce tutti i ricordi riguardanti la sua storia con la ragazza. Ci saranno le manette utilizzate da Eda per ammanettarlo la prima volta che si sono conosciuti fuori l'università, diverse foto di loro due insieme, il mappamondo a lievitazione magnetica che Eda ha regalato a Serkan per il suo compleanno, il libro del Piccolo Principe che la ragazza gli ha letto quando lui stava male, prima della presunta partenza della ragazza per l'Italia. Insomma, dei segni che dimostreranno che Serkan non l'ha mai dimenticata.