Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda dal lunedì 5 a domenica 11 luglio, Camino farà di tutto per fare uscire di prigione Maite e nello stesso tempo è propensa a rifiutare la proposta di matrimonio di Ildefonso. Inoltre Genoveva fingerà di essere stata buttata dalle scale da Marcia, mentre Cinta ed Emilio rinvieranno le nozze in quanto Felicia è turbata dal fatto che Josè la trascura per occuparsi di Julio.

Ildefonso chiede a Camino di sposarlo

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 5 all'11 luglio, Bellita presserà Servante e Jacinto per avere informazioni sul conto di Julio e alla fine le diranno che il ragazzo è un imbroglione. Intanto Josè e il figlio si prepareranno per dire la verità a Bellita. Il Commissario Mendez invece si recherà da Genoveva e le annuncerà che un testimone l'ha indicata come omicida di Ursula. Santiago sentirà il dialogo tra Felipe e Mendez e comprenderà di dovere andare via dalla città.

Nel frattempo la Salmeron inviterà Agustina a lasciare la casa dell'avvocato, mentre Ildefonso chiederà a Camino di essere sua moglie. In tutto questo Emilio sarà preoccupato dal fatto che Cinta ha telefonato spesso alla madre, senza però chiedere notizie di lui.

Cesareo spiegherà i motivi che lo hanno spinto a tornare ad Acacias.

Santiago lascia Acacias

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 luglio, Camino riferirà ad Emilio che non sposerà Ildefonso, ma che userà l'anello per farsi rivelare dalla lavandaia chi l'ha indotta a denunciare Maite. Julio presenterà la cugina Alodia a Josè, la quale si proporrà come domestica.

Bellita sarà molto perplessa. Intanto Felipe chiederà ad Agustina di non andare via dalla sua vecchia abitazione, ma quest'ultima riceverà poco dopo una missiva con una scritta fatta con il sangue. Inoltre Susana e Armando torneranno in paese e gli abitanti li aggiorneranno sugli ultimi eventi, meno quello dell'arresto di Maite.

Nel frattempo la Pasamar apprenderà da Liberto che è stata Concha Lopez a denunciare la pittrice. Bellita accoglierà in casa sua Alodia come domestica, nonostante la dichiarata parentela con Julio. In tutto questo Felicia dirà a Ildefonso che la figlia lo sposerà, mentre Emilio e Cinta propenderanno per sposarsi al più presto. Anche Genoveva assumerà una nuova domestica dal nome Laura, che sarà incuriosita da Felipe. Invece Santiago scapperà da Acacias dopo avere ricevuto uno strano biglietto e persuaderà Marcia a fare la stessa cosa.

Genoveva finge che Marcia l'ha buttata dalle scale

In base agli spoiler della prossima settimana, Mendez vedrà Laura da Genoveva e gli ricorderà una persona che già conosce.

Salmeron sospetterà subito che il commissario conosca la ragazza, ma quest'ultima negherà tutto. Intanto Marcia si recherà da Felipe per parlare con lui, ma incontrerà Genoveva, la quale fingerà di essere stata buttata giù dalle scale.

Nel frattempo Armando parlerà con Maite e le prometterà che la aiuterà, mentre Susana sarà stupefatta quando scoprirà quanto successo alla pittrice. In tutto questo l'uomo riferirà a Felicia di aver capito che è stata lei a provocare l'arresto della nipote e i due finiranno per discutere animatamente. Infine Cinta e Emilio decideranno di rinviare le nozze, in quanto Bellita è distratta dal fatto che Josè la sta trascurando per Julio.