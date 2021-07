Dal canto suo, anche Stefano non ha apprezzato la vicinanza di Manuela al single Luciano. Infine, si vede Ste scoppiare in lacrime nel vedere la sua fidanzata Claudia vicina a uno dei single. Stando ad alcune anticipazioni, il 30enne marchigiano in preda a uno scatto di gelosia potrebbe anche avere infranto il regolamento.

