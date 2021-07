Nelle puntate della soap opera nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra e che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, a sorpresa per il tanto atteso matrimonio di Cinta ed Emilio tornerà ad Acacias 38 la domestica Arantxa : quest’ultima durante il lieto evento avrà modo di rivedere come prevedibile il suo ex Cesareo, appena scagionato dopo essere finito ingiustamente in carcere con l’accusa di essere coinvolto con il misterioso decesso di Marcia (Trisha Fernandez) a causa della diabolica Genoveva.

Non ci sarà nessun ritorno di fiamma per una ex coppia dell'appassionante serie televisiva di origini iberiche Una vita , in precedenza formata da Arantxa (Gurutze Beitia) e Cesareo (Cesar Vea). L’ex domestica dei Dominguez dopo aver preso parte alla cerimonia nuziale di Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor) uscirà nuovamente di scena.

