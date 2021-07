La penultima puntata di Temptation Island 2021 ha visto protagonisti anche Floriana e Federico, tornati al centro dell'attenzione dopo che lui ha chiesto di rivedere la fidanzata per un secondo falò finale, dopo che la prima volta lei scelse di lasciarlo e di tornare a casa da single. Un incontro che, questa volta, ha avuto un esito positivo per Federico: i due sono andati via insieme dal villaggio ma, dopo la messa in onda del falò, la coppia del reality show è stata pesantemente attaccata e insultata sul web, dai fan che non hanno gradito la loro decisione dopo quello che era successo in queste settimane.

Federico viene perdonato da Floriana dopo il secondo falò a Temptation

Nel dettaglio, durante il secondo falò di confronto a Temptation Island 2021, Federico si è presentato con una lettera che ha scritto per la sua fidanzata, con la quale ha voluto mettere in evidenza tutte le caratteristiche positive della ragazza e del loro fidanzamento.

"Sbaglio i modi con te ma se ti ho richiamata è perché non ho più dubbi, oggi sono disposto a cambiare per te e venirti incontro", ha ammesso Federico in lacrime chiedendo perdono alla sua fidanzata.

La reazione di Floriana non si è fatta attendere e se in un primo momento ha messo il punto contro il fidanzato, questa volta si è sciolta ed ha deciso di perdonarlo, accettando così di tornare di nuovo al suo fianco e riprendere così le redini della loro relazione.

Sul web è polemica contro la coppia Floriana-Federico

Anche al termine del falò, i due si sono confessati alle telecamere di WittyTv e la ragazza ha ribadito che da questo momento in poi, vuole delle dimostrazioni effettive da parte di Federico, il quale dovrà dimostrarle di essere realmente cambiato.

Sta di fatto che, la scelta di Floriana di concedere una seconda chance al suo fidanzato, ha scatenato accese polemiche sul web e sui social, al punto che i due sono stati anche insultati.

"Che pagliacciata!", ha scritto un utente dopo aver visto il fatidico falò finale con la scelta di Floriana di perdonare il suo fidanzato e dargli così un'altra possibilità dopo la rottura iniziale.

Attacchi e insulti contro Floriana e Federico dopo il falò a Temptation Island

"Mamma mia che disagiato", scrive ancora qualcun altro puntando il dito contro Federico che al falò finale non ha saputo trattenere le lacrime e ha pianto per quasi tutto il tempo del confronto con la fidanzata.

"Sei stupida Floriana", ha scritto ancora qualcun altro sottolineando il fatto che le sarebbe bastata la "letterina di Babbo Natale" per credere nel cambiamento del suo fidanzato.

"Mamma mia ma a queste donne va bene proprio tutto, ma come fanno. Che tristezza", ha sbottato un'altra spettatrice di Temptation Island contro la coppia.