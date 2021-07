Cresce l'attesa per la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island 2021 che, come di consueto, sarà dedicata allo speciale "un mese dopo", per scoprire come si è evoluto il rapporto delle coppie protagoniste di questa edizione, dopo l'uscita dal villaggio. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, anche quest'anno ha appassionato una platea cospicua di telespettatori, curiosi di scoprire l'evolversi delle vicende dei vari protagonisti che sono stati scelti quest'anno, per mettere alla prova i loro sentimenti. E, in vista degli appuntamenti conclusivi di questa edizione, Mediaset attuerà un cambio programmazione, anticipando la sesta serata finale di una settimana.

Mediaset cambia la programmazione di Temptation Island 2021: anticipata l'ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Temptation Island 2021 rivelano che per la messa in onda degli ultimi due appuntamenti, saranno trasmesso in un doppio appuntamento settimanale, per la gioia dei fan che non dovranno attendere più del dovuto per guardare la puntata speciale del "mese dopo".

E così, lunedì 26 luglio andrà in onda la quinta puntata mentre martedì 27 luglio sarà trasmessa la sesta e ultima serata di questa edizione.

In questo modo, quindi, l'appuntamento conclusivo con Temptation Island verrà anticipato di una settimana rispetto al previsto, dato che se fosse proseguito di lunedì, sarebbe slittata alla prima settimana di agosto.

Le coppie faranno un bilancio post falò

Ma cosa succederà nel corso dell'ultima puntata di questa edizione? I riflettori saranno ben puntati sul resoconto circa quello che è successo a distanza di un mese dal fatidico falò finale avvenuto all'interno del villaggio delle tentazioni Mediaset.

Filippo Bisciglia, infatti, avrà modo di rivedere le sei coppie protagoniste di questa edizione a distanza di un po' di settimane dalla loro uscita dal programma e capire così, se hanno confermato oppure no la scelta fatta insieme all'interno del villaggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo speciale Temptation Island un mese dopo il falò

Tra le coppie più attese per il gran finale di Temptation Island, vi è quella composta da Tommaso e Valentina. I due sono stati i primi ad abbandonare il villaggio dopo il tradimento del fidanzato. A distanza di un po' di tempo, avranno recuperato il loro rapporto oppure si sono detti addio definitivamente?

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Claudia e Ste: i due sono usciti insieme dal villaggio (malgrado qualche incomprensione) e hanno annunciato di essere pronti per il matrimonio. Confermeranno tale scelta? Lo scopriremo nel corso della sesta serata finale del 27 luglio.