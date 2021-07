Tra i volti ''storici'' di Uomini e donne vi è sicuramente Sossio Aruta, l'ormai ex cavaliere che per anni è stato uno dei protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. L'ultimo periodo, per Sossio, non è stato per niente facile dal punto di vista umano ed economico. L'uomo, infatti, ha raccontato di aver dovuto fare i conti con una profonda crisi economica che, come tanti Italiani, ha colpito anche lui durante l'emergenza Covid. Un racconto che, tuttavia, ha suscitato dubbi e perplessità tra i fan al punto che Sossio ha perso le staffe sui social.

Sossio di Uomini e donne racconta di essere in crisi economica

Nel dettaglio, qualche settimana fa Sossio e la sua fidanzata Ursula, conosciuta proprio a Uomini e donne e diventata mamma della sua prima figlia, ha raccontato in un'intervista di aver dovuto fare i conti con una profonda crisi economica, che ha colpito anche le sue finanze.

L'ex cavaliere del trono over, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di essersi trovato di punto in bianco senza entrate economiche, data la perdita del suo lavoro.

Un periodo non facile per Sossio, il quale ha poi aggiunto che in questi sedici mesi di crisi mondiale, ad essere toccati profondamente sono stati i due settori che lo vedono prettamente protagonista. Vale a dire il mondo del calcio e quello degli eventi.

I dubbi sui problemi economici di Sossio e Ursula

Sta di fatto che, il racconto di Sossio ha scatenato accese polemiche in rete e sui social. Non tutti i fan della coppia che si è formata a Uomini e donne, ha accolto positivamente le dichiarazioni dell'ex cavaliere, legate alla sua crisi economica.

In tanti hanno sottolineato il fatto che, prima di questo annuncio pubblico, Sossio e Ursula si sono sempre mostrati sereni sui social e nelle varie stories postate, non hanno mai fatto cenno a questa difficile situazione che stavano fronteggiando.

Come se non bastasse, poi, in molti hanno ricordato che lo scorso inverno, Sossio e la sua compagna, hanno avuto modo di fare anche una crociera e ciò non ha fatto altro che acuire ancora di più i dubbi e i sospetti nei confronti dell'ex volto di Uomini e donne.

Il duro sfogo di Sossio dopo le critiche e i dubbi

Così, dopo la polemica scoppiata sui social, Sossio Aruta ha deciso di fare chiarezza e sul suo profilo Instagram, ha duramente sbottato contro i detrattori.

"Faccio un brindisi a tutte le persone ignoranti e cattive", ha esordito Sossio nelle sue ultime stories social, aggiungendo poi che dichiarare di aver subito un danno economico non significa dichiarare di morir di fame.

"Siete vergognosi e ciò mi fa venire il disgusto", ha chiosato Sossio facendo sapere che ad oggi la sua situazione economica è in netta ripresa.