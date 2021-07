Buon debutto per l'edizione 2021 di Temptation Island: la prima puntata che è andata in onda mercoledì 30 giugno, è stata seguita da poco più di 3 milioni di persone, un numero leggermente inferiore rispetto a quello ottenuto dal format un anno fa. L'edizione appena iniziata, comunque, ha fatto meglio di quella che Alessia Marcuzzi ha condotto lo scorso autunno: in quel caso, l'esordio fu visto da 2,9 milioni di spettatori.

I numeri della prima serata del nuovo Temptation Island

Mediaset può ritenersi soddisfatta per gli ascolti che ha fatto registrare la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island.

A guardare l'arrivo delle coppie in Sardegna e i primi approcci tra fidanzati e single, sono stati 3,1 milioni di spettatori, per uno share totale del 21% (20,96% per la precisione).

Confrontando questi risultati con quelli che ha ottenuto la serata d'esordio della stagione del reality che è andata in onda nel luglio del 2020, si nota un leggero calo soprattutto in termini di persone davanti al televisore. Il 2 luglio di un anno fa, infatti, a seguire l'inizio del programma sono stati 3,6 milioni di italiani, per uno share del 21,63%.

C'è una differenza di circa mezzo milione di spettatori tra l'edizione che Filippo Bisciglia ha condotto dodici mesi fa e quello che ha esordito ieri sera, mercoledì 30 giugno, su Canale 5.

Il paragone col Temptation Island di Alessia Marcuzzi

Se invece si paragona il debutto di ieri con quello della seconda edizione che Mediaset ha proposto nel 2020, si nota che la prima puntata di ieri sera ha fatto registrare ascolti più alti rispetto a quella che Alessia Marcuzzi ha presentato lo scorso autunno.

A seguire l'esordio della versione di Temptation Island alla quale hanno partecipato Carlotta e Nello, sono stati 2,9 milioni di spettatori, per uno share totale del 18%.

Insomma, la partenza del reality-show di Mediaset quest'anno è stata buona e piuttosto in linea con quella di dodici mesi fa. Il format prodotto da Maria De Filippi, dunque, si conferma leader del prime time estivo, essendo l'unico o uno dei pochi ad ottenere numeri alti anche durante le vacanze e quando tutte le altre trasmissioni non sono in onda.

I momenti clou del nuovo Temptation Island

La prima puntata dell'edizione 2021 di Temptation Island, ha regalato al pubblico parecchi colpi di scena. Dopo aver conosciuto le sei coppie del cast, i telespettatori hanno assistito ai primi avvicinamenti tra i fidanzati e single, ma anche ad alcune scenate di gelosia da parte dei "maschietti" nel villaggio che li ospita.

Tommaso, in particolare, ha fatto discutere per le reazioni forse un po' esagerate che ha avuto di fronte ai look sfoggiati da Valentina. Dopo aver visto la compagna 40enne indossare un bikini anziché un costume intero come da lui suggerito prima della partenza, il 21enne si è arrabbiato e poi ha ceduto alle lacrime. Nel corso del secondo appuntamento (che andrà in onda lunedì 5 luglio), la romana chiederà un falò di confronto immediato dopo aver visto il compagno sotto le coperte con una tentatrice.

Il 30 giugno, poi, si è parlato tanto di Claudia e Ste: i due si sarebbero dovuti sposare un anno fa ma la pandemia ha fatto slittare le nozze al prossimo 7 agosto. Lei è indecisa sul da farsi e si è detta dubbiosa sul sentimento che prova per la sua dolce metà.

Anche Federico ha criticato parecchio Floriana, con la quale fa coppia da due anni: il siciliano ha contestato le fissazioni che ha la fidanzata (come quella di non attraversare la strada dopo che è passato un gatto nero), e l'ha accusata di essere troppo schematica e per nulla passionale da quando sono andati a convivere.