Tra i volti storici di Uomini e donne vi è sicuramente l'ex cavaliere Sossio Aruta che per anni ha tenuto banco in trasmissione con le sue vicende sentimentali, fino a quando non ha trovato il grande amore con Ursula Bennardo. I due, diventati genitori della loro prima figlia, vanno d'amore e d'accordo dopo che in passato hanno messo il loro amore alla prova nel villaggio di Temptation island e sono stati per mesi separati quando Sossio ha preso parte al Grande Fratello Vip.

E, proprio parlando del reality show condotto da Signorini, Sossio ha ammesso che, se la sua compagna dovesse parteciparvi, non sarebbe poi del tutto tranquillo.

L'ex cavaliere di Uomini e donne, Sossio, parla delle sue esperienze tv

Nel dettaglio, Sossio Aruta in una recente intervista è tornato a parlare del suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia, ammettendo che tra coloro che lo hanno maggiormente deluso vi è il giovane Paolo Ciavarro, di cui non conserva affatto un buon ricordo. "Sinceramente in casa era un fantasma, non so cosa abbia conosciuto il pubblico di lui", ha ammesso Sossio che a distanza di anni non riesce ancora a spiegarsi come il giovane Ciavarro sia riuscito a piazzarsi al secondo posto nella classifica finale di quel GF Vip.

Durante l'intervista, Sossio ha parlato anche della sua esperienza all'interno del villaggio di Temptation Island, dove ha preso parte assieme alla sua compagnia Ursula, conosciuta proprio a Uomini e donne.

La versione di Sossio su Temptation Island

Nei mesi scorsi si è molto parlato del reality show delle tentazioni e del fatto che i concorrenti scelti seguirebbero una sorta di "copione scritto" dagli autori.

Accuse che la produzione di Temptation Island ha rigettato al mittente, così come ha sottolineato anche lo stesso Sossio.

L'ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha confermato che non c'è nessun copione e che i concorrenti sono assolutamente liberi di dire e fare ciò che vogliono. "Nessun reality è gestito o pilotato.

Assolutamente no", ha ribadito Sossio assumendo così le difese del reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

Le parole di Sossio sulla possibile partecipazione di Ursula al GF Vip 6

Parlando poi del suo rapporto con Ursula, Sossio non ha nascosto che la sua compagna ad oggi è ancora attratta dal mondo della televisione e non ha escluso che, se dovesse ricevere l'invito per prendere parte al GF Vip 6, direbbe sì, anche se a lui questa ipotesi proprio non piacerebbe. "Non so, forse mi viene l'ansia al pensiero. Forse sarei geloso anche se mi fido", ha ammesso Sossio aggiungendo però che gli darebbe fastidio vedere la sua compagna che si diverte e si rapporta con altri uomini all'interno della casa più spiata d'Italia.