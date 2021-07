Luciano Punzo, modello ventisettenne di Napoli e tentatore di Temptation Island 2021 è intervenuto in diretta Instagram il 28 luglio, insieme ad altri tre tentatori di questa ultima edizione del reality di Mediaset.

Oltre a Punzo, infatti, sono intervenuti Davide Basolo, Samuele Crielesi e Giuseppe D'Ambrosio. La diretta è stata trasmessa sull'account ufficiale Instagram di Luciano e, all'inizio della stessa, il tentatore ha voluto subito ringraziare tutti i suoi fan per i tanti messaggi ricevuti dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island.

Luciano Punzo: 'Io e Manu ci stiamo conoscendo'

Luciano Punzo è intervenuto in diretta Instagram, insieme ad altri tre tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island e ha parlato della propria esperienza nel programma e del rapporto con Manuela Carriero già all'interno del reality.

All'inizio della diretta, Punzo ha voluto ringraziare gli altri compagni di viaggio, per tutte le emozioni provate all'interno del villaggio e ha confessato: "Spero che questa esperienza vi sia piaciuta, io sono stato vero dall'inizio fino alla fine, alcune persone hanno detto che io ho recitato (...) Io e Manu siamo usciti insieme, siamo felici e ci stiamo conoscendo e domani ci vedrete insieme".

Luciano: 'Io e Manuela ci siamo visti di nascosto'

Il ventisettenne napoletano ha confessato che oggi 29 luglio sarebbe partito per Brindisi, per raggiungere Manuela, ex fidanzata di Stefano Sirena, con il quale ha condiviso 4 anni e mezzo di relazione: la coppia aveva deciso di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia, per cercare di risolvere i loro problemi, ma la conoscenza con Luciano Punzo ha definitivamente allontanato Manuela Carriero dal suo fidanzato, e alla fine, la trentunenne pugliese è uscita dal programma con il tentatore.

Sempre durante la diretta Instagram, Luciano Punzo ha confessato di avere in serbo una bella sorpresa per tutti i suoi fan e che nella giornata di oggi avrebbe fatto partire un countdown, riguardante la sorpresa ricevuta da Manuela Carriero: "Abbiamo trasgredito il programma e ci siamo visti di nascosto. Come regola, non potevamo neanche fare questa diretta, avremmo dovuto farla domani mattina, però io non ho resistito".

Davide Basolo: 'Voglio molto bene a Jessica'

Durante la diretta Instagram è intervenuto anche il tentatore Davide Basolo, il quale all'interno del villaggio di Temptation Island ha avuto un forte feeling con Jessica Mascheroni, fidanzata di Alessandro Autera.

Il ventisettenne originario di La Spezia in Liguria ha confessato: "Voglio molto bene a Jessica, ci sentiamo ed è una persona a cui tengo. Lei ha fatto il suo percorso per capire cosa voleva nella vita, io sono stato un tramite".

Poi ha aggiunto: "Sono contento del percorso che ho fatto, ho conosciuto dei fratelli e sono contento che Jessica oggi sia serena e che abbia voltato pagina. La protagonista era lei, io ero solo un contorno".

Samuele Crielesi: 'Ci sono episodi che non sono andati in onda'

Dopo le parole di Davide, anche il tentatore Samuele Crielesi ha voluto esprimere la propria opinione: "Voglio spezzare una lancia in favore di Jessica, è una ragazza che stimo e apprezzo molto, perché ha sempre fatto quello che si sentiva di fare, non si è mai fatta condizionare da niente".

Successivamente Samuele ha parlato della sua esperienza come tentatore single nel programma di Temptation Island: "Non so quanto posso divulgare, per quello che si è visto, rispetto a quello che veramente è successo all'interno del villaggio è uscito ben poco. Ci sono stati episodi che non sono andati in onda. Episodi che hanno sbloccato la situazione e a far esternare determinate cose.

Più avanti se avrò la possibilità, entrerò un pò di più nei dettagli".

Giuseppe D'Ambrosio: 'Ho conosciuto delle persone fantastiche'

Anche il "tentatore single" Giuseppe D'Ambrosio ha voluto parlare della propria esperienza all'interno del reality: "Ho fatto il percorso con i ragazzi e penso che mi sono fatto voler bene da tutti. Non ho partecipato al programma per pubblicità, io sono un dentista. È stato difficile accettare di fare quest'esperienza, ma sono felice di averla accettata, ho conosciuto delle persone fantastiche e dei fratelli. Ho cercato di aiutare le ragazze, consigliandole e facendo psicanalisi. Vi sveleremo un piccolo segreto in questi giorni con Manu e Luciano".