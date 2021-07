Martedì 27 luglio, su Canale 5, è stata trasmessa la quinta e ultima puntata di Temptation Island. Il confronto finale tra Manuela Carriero e Stefano Sireno è stato piuttosto movimentato: la coppia, infatti, ha scelto di uscire separatamente. Dopo lo schiaffo rifilato al suo ex durante il falò, la 31enne ha fatto chiarezza sulle motivazioni del gesto.

Manuela dà uno schiaffo a Stefano

In occasione del falò di confronto finale, Stefano ha chiesto di parlare per primo. A detta del 31enne, Manuela sarebbe una persona insicura e per questo motivo avrebbe anche fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Parole che hanno mandato su tutte le furie Carriero, tanto da sferrare uno schiaffo al fidanzato.

Dopo essere stati richiamati dal conduttore Bisciglia, il faccia a faccia è proseguito con toni più pacifici. In particolare, Sirena ha ammesso di avere partecipato a Temptation Island per rimediare agli errori del passato. Una volta compreso che la coppia ha una visione della vita completamente diversa, sia Stefano che Manuela hanno preferito lasciare il programma separatamente.

La versione della protagonista

Lo schiaffo sferrato da Manuela all’ex fidanzato Stefano Sirena sta facendo molto discutere sul web. Scendendo nel dettaglio, alcuni telespettatori hanno ritenuto il gesto eccessivo mentre altri hanno giustificato la 31enne.

In seguito alle numerose critiche, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

Manuela, su Instagram, ha ammesso di essere molto dispiaciuta per l’accaduto. Poi, ha precisato che tra le mura domestiche non ha mai picchiato il suo ex compagno, neanche dopo avere scoperto i vari tradimenti. Carriero ha dichiarato: “Non sono una persona violenta, ma a tutto c’è un limite”.

Dopo avere fatto notare di essersi fatta male nello sferrare uno schiaffo a Sirena, l’ex protagonista di Temptation Island ha sostenuto che la violenza psicologica è peggiore di quella verbale. Stefano Sirena invece, al momento ha preferito non dire nulla sullo schiaffo ricevuto dalla sua ex.

Carriero ufficializza la relazione con Luciano

Terminata la messa in onda di Temptation Island, Manuela Carriero ha pubblicato un post sul proprio account. Scendendo nel dettaglio, l'ex protagonista del docu-reality ha postato la prima foto insieme al tentatore Luciano Punzo. La diretta interessata ha lasciato intendere che tra lei e il single sia cominciata una conoscenza. Inoltre, ha speso delle dolci parole: "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa".

All'indirizzo di Manuela sono arrivati numerosi commenti positivi: moltissimi telespettatori hanno fatto sapere di avere fatto il "tifo" per una liaison tra Carriero e Luciano Punzo.