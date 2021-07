Poche ore dopo la messa in onda della terza puntata di Temptation Island, è stata pubblicata un'interessante intervista a Raffaella Mennoia. L'autrice del reality-show di Canale 5 ha parlato apertamente dei casting che fa sia per la scelta delle coppie che per quella dei tentatori, ed ha elencato le caratteristiche che devono avere i ragazzi per diventare single del programma. La romana, inoltre, ha fatto sapere che Maria De Filippi è parte integrante della redazione anche se non è sempre sul posto: la presentatrice si reca in Sardegna per lo sbarco dei protagonisti e poi segue tutto da lontano.

Indiscrezioni sui casting di Temptation Island

Come vengono scelti i protagonisti di Temptation Island? A rispondere a questa domanda, ci ha pensato Raffaella Mennoia, storica autrice del programma ma anche di Uomini e Donne e Amici.

La collaboratrice di Maria De Filippi ha fatto sapere che si occupa personalmente della selezione delle coppie e dei tentatori, andando alla ricerca di personalità forti ma anche di belle storie da raccontare.

Per quanto riguarda i ragazzi che vestono i panni dei single, la redattrice ha fatto sapere: "Se è intelligente e anche bello scelgo lui. Se ha una laurea ancora meglio, ma la cose più importante è che sappia ascoltare".

La donna ha anche svelato un interessante retroscena su quello che accade durante le riprese: il tempo che intercorre tra un avvenimento nel villaggio e il momento in cui viene fatto vedere al fidanzato interessato, è di qualche ora, il necessario per permettere agli addetti ai lavori di realizzare il montaggio delle immagini che poi vengono trasmesse in televisione.

Le parole sulla produttrice di Temptation Island

Tra le altre cose che ha detto Raffaella ad un noto settimanale di Gossip, spiccano quelle riferite alla produttrice di Temptation Island.

A chi si è sempre chiesto che ruolo ha Maria De Filippi dietro le quinte del reality estivo di Canale 5, Mennoia ha fatto sapere: "Lei c'è sempre.

Viene in Sardegna per qualche giorno, assiste allo sbarco ma non ci lascia mai da soli".

L'autrice, dunque, ha spiegato che la conduttrice con la quale collabora da tantissimi anni partecipa attivamente soltanto all'inizio delle registrazioni sull'isola, il resto del tempo monitora quello che accade da lontano ma con molta premura ed attenzione.

"Siamo spessissimo in contatto e i falò li ascolta in diretta", ha aggiunto la redattrice nell'intervista che i siti stanno riportando il 13 luglio.

Gli ascolti della terza puntata di Temptation Island

Ieri, lunedì 12 luglio, è andata in onda la terza delle sei puntate di Temptation Island 2021. I telespettatori hanno assistito al falò di confronto definitivo tra Claudia e Ste: i due hanno deciso di tornare a casa insieme ed hanno confermato la loro intenzione di diventare marito e moglie il prossimo 7 agosto.

Le altre quattro coppie del cast, invece, hanno portato avanti il loro viaggio nei sentimenti: Floriana ha pianto nel vedere Federico vicinissimo alla single Vincenza, Manuela si è fatta consolare dal tentatore Luciano mentre il compagno Stefano l'ha criticata di nuovo con parole dure ("Soltanto la casalinga sa fare").

Il terzo appuntamento con il format estivo di Canale 5, è stato seguito da 3 milioni di persone, per uno share del 21,5%. Il programma Mediaset è calato un pochino negli ascolti rispetto alle precedenti settimane, ma ha battuto ugualmente il competitor di Rai Uno che si è occupato della vittoria della Nazionale di calcio agli Europei.

La quarta puntata di Temptation sarà trasmessa lunedì 19 luglio: le anticipazioni fanno sapere che un'altra coppia lascerà la Sardegna dopo un infuocato faccia a faccia al falò.