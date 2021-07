Mancano poche ore alla messa in onda della terza puntata di Temptation Island, quella che segna il giro di boa dell'edizione 2021. Le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori fino ad ora, riguardano soprattutto le reazioni che avranno alcuni fidanzati del cast a dei video: Alessio sarà deluso da Natascia, Manuela piangerà per colpa di Stefano, Federico sarà spiazzato da Floriana. Ste, invece, fuggirà del suo villaggio probabilmente per raggiungere Claudia: un ricongiungimento prima del falò, potrebbe costare la squalifica alla coppia.

Attesa per la nuova puntata di Temptation Island

Stasera, lunedì 12 luglio, sarà trasmessa la terza puntata di Temptation Island: il reality-show di Canale 5 è arrivato a metà del suo percorso, infatti mancano altri tre appuntamenti prima del gran finale. Dopo aver assistito all'addio di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, tra poche ore i telespettatori si troveranno a commentare un altro falò di confronto anticipato. Le anticipazioni di questa sera, infatti, fanno sapere che una delle cinque coppie rimaste avrà un faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia. Ancora non si sa quali fidanzati lasceranno con largo anticipo la trasmissione, ma in rete stanno circolando interessanti ipotesi al riguardo, tutte formulate dopo aver visto i video contenenti gli spoiler della nuova puntata.

La corsa di Ste accende Temptation Island

Tra gli spoiler della puntata di Temptation Island del 12 luglio, c'è anche quello sulla 'fuga' di uno dei fidanzati dal resort. Ste, infatti, è stato ripreso dalle telecamere del reality-show mentre correva via dal villaggio che lo ospita dopo aver visto qualcosa di sconveniente sulla compagna.

Stando ad un rumor che da settimane circola in rete, il ragazzo potrebbe aver scavalcato la barriera che divide l'abitazione degli uomini da quella delle donne del cast per ricongiungersi con Claudia. Qualora questo dovesse realmente accadere, la coppia andrebbe incontro ad una squalifica per la violazione del regolamento, che vieta qualsiasi tipo di contatto tra i protagonisti prima del falò di confronto definitivo.

Aggiornamenti sulle altre coppie di Temptation Island

Sempre nel corso della puntata che andrà in onda il 12 luglio, Filippo Bisciglia proseguirà il racconto del viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gioco. Manuela, per esempio, non riuscirà a trattenere le lacrime dopo aver visto qualcosa su Stefano. I due protagonisti di Temptation Island sono sempre più in crisi e la pugliese si avvicina pericolosamente al single Luciano.

Anche Alessio rimarrà male dopo aver visionato un filmato su Natascia. Il ragazzo ha già pianto per la sua dolce metà durante il secondo appuntamento, quando lei ha parlato con un tentatore dell'intimità del rapporto e di cose privatissime. Alcune immagini spiazzeranno anche Federico: Floriana sta iniziando a conoscere i giovani con i quali vive nel villaggio, e questo al suo fidanzato non va affatto giù.

Gli unici che mancheranno all'appello il 12 luglio sono Tommaso e Valentina. I due hanno lasciato il programma una settimana fa dopo aver monopolizzato la maggior parte del tempo a disposizione. Il romano ha tradito la compagna con la single Giulia, ma questo flirt non è andato avanti: la ragazza, infatti, ha chiarito sui social network che il suo cuore è ancora libero.

La 40enne, invece, ha rilasciato la prima intervista post Temptation, quella in cui sembra quasi abbia voluto giustificare l'infedeltà di Eletti: "Era in uno stato confusionale, per questo si è lasciato andare con un'altra". Voci ancora da confermare, sostengono che i due potrebbero essere già tornati insieme.