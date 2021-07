Il Paradiso delle Signore tornerà in onda su Rai 1 a settembre con le puntate della sesta stagione che, stando alle anticipazioni, saranno caratterizzate dal ritorno di alcuni personaggi e dall'assenza di altri . Uno di questi sarà Marta Guarnieri , partita per gli Stati Uniti alla fine della quinta stagione. Invece, tra i rientri, si assisterà al ritorno di Anna Imbriani , una commessa del Paradiso. Apparsa nelle prime due stagioni (in onda in prima serata in formato fiction), l'ex Venere potrebbe avere un ruolo importante nella vita sentimentale di Vittorio .

