Anche se non fa più parte del cast di Temptation Island da qualche giorno, Valentina Nulli Augusti continua ad essere al centro del Gossip per svariati motivi. Alcuni blog, per esempio, hanno condiviso una foto della romana risalente al recente passato, uno scatto in cui appare molto diversa rispetto a come la si è vista su Canale 5. Il pensiero che stanno sposando molti fan, è che la 40enne possa essere ricorsa alla chirurgia estetica per cambiare parti del suo corpo, labbra in primis.

Il parallelo con il periodo pre Temptation Island

Valentina è stata una delle protagoniste assolute delle prime due puntate di Temptation Island.

La romana, infatti, ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con gli sviluppi clamorosi che ha avuto la sua storia d'amore con Tommaso.

Tra le tante chiacchiere che stanno circolando sulla 40enne, c'è anche quella secondo la quale sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica. In alcune foto che i fan più scrupolosi hanno scovato sui social network, si può vedere come era Nulli Augusti qualche anno fa, ovvero prima di partecipare al reality-show di Canale 5.

I blog di gossip, inoltre, hanno accostato un'immagine del passato della donna con un'altra tratta dal programma: è evidente che il viso della compagna del 21enne Eletti è un po' cambiato nel tempo.

I gossip sulla coppia di Temptation Island

Il parallelo tra il volto di Valentina "ieri e oggi" evidenzia delle differenze soprattutto in un punto. Le labbra della romana, infatti, attualmente sembrano più voluminose di qualche anno fa, come se le avesse un po' "gonfiate" con l'aiuto di qualche medico estetico.

Anche il colore dei capelli è diverso (in passato era più scuro, o comunque meno biondo di come è ora), mentre la forma del viso è rimasta pressoché invariata.

Il sospetto che hanno alcuni fan di Temptation Island, dunque, è che la bella Nulli Augusti abbia modificato piccole parti della sua faccia per sentirsi meglio con sé stessa. Al momento, però, questa resta una supposizione perché la diretta interessata non ha mai detto pubblicamente di essersi rifatta qualcosa prima di diventare un personaggio televisivo.

L'addio a Tommaso e i rumor post Temptation Island

Altre chiacchiere che stanno circolando su Valentina ultimamente, sono quelle riguardanti ciò che è successo dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island.

Lunedì 5 luglio è andata in onda la puntata in cui la romana e Tommaso si sono detti addio al falò di confronto: è stata la donna ad interrompere la relazione dopo aver assistito ad un vero e proprio tradimento in diretta tv.

Stando ad alcuni rumor che stanno impazzando sui social network in questi giorni, la rottura tra i due romani del cast potrebbe non essere stata definitiva. Dando un'occhiata alla stessa foto profilo che gli ex fidanzati hanno su Instagram, alcuni hanno dedotto che possano essere già tornati insieme.

Si rincorrono, infatti, i gossip su un possibile quanto immediato ritorno di fiamma tra la 40enne e il 21enne dell'edizione del reality-show attualmente in onda su Canale 5.

I diretti interessati, però, non possono ancora esporsi per confermare o per smentire tutte queste voci. Per contratto, nessuno dei protagonisti può parlare con terzi di quello che è successo durante le registrazioni in Sardegna.

Per sapere se Tommaso e Valentina si sono davvero riavvicinati una volta tornati a casa, si dovrà aspettare ancora qualche settimana, ovvero quando verrà trasmesso l'appuntamento dedicato a quello che è accaduto alle sei coppie del cast un "mese dopo".