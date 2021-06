Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show delle tentazioni di Canale 5 che tornerà in onda a partire dal prossimo 30 giugno in prima serata. Le anticipazioni rivelano che, dopo la presentazione delle sei nuove coppie ufficiali che si metteranno in gioco all'interno del villaggio delle tentazioni, c'è stata anche quella dei tentatori ufficiali che sono stati scelti per mettere alla prova la fedeltà delle coppie. Tra questi, a differenza di quello che è successo negli anni precedenti, non ci sarebbero ex volti di Uomini e donne.

Presentato il nuovo cast di tentatori di Temptation Island 2021

Nel dettaglio, a poche settimane dall'inizio delle registrazioni di Temptation Island 2021, l'autrice Raffaella Mennoia aveva svelato che fino a quel momento non sapeva ancora se ci sarebbero stati dei volti già noti al pubblico nel cast della nuova edizione e, alla fine, sembrerebbe proprio che abbiano optato per un cast completamente inedito.

Sulle pagine del settimanale "Chi", sono state pubblicate le foto in anteprima del cast di tentatori di questa nuova edizione in onda dal 30 giugno in prime time su Canale 5 e non ci sarebbero volti noti ed ex protagonisti di Uomini e donne.

Ci saranno 13 ragazzi e 12 ragazze single nel villaggio di Temptation Island

Tra i 13 ragazzi single protagonisti di Temptation Island 2021, infatti, ci saranno modelli, aspiranti scrittori, agenti di commercio, personal trainer: tutti accomunati dal desiderio di poter avere un'opportunità di cuore o di un'avventura nel mondo della televisione.

Le ragazze single, in gara nel villaggio delle tentazioni per quest'anno, invece saranno complessivamente dodici, pronte a mettersi alla prova per cercare di "tentare" le coppie in gara.

Il padrone di casa, Filippo Bisciglia, ha ammesso che anche questa volta il meccanismo del reality show sarà sempre lo stesso e che al centro delle dinamiche ci saranno le sei coppie protagoniste.

Valentina e Tommaso tra le coppie più attese di Temptation 2021

Tra queste, una delle più attese è quella composta da Valentina e Tommaso: lui ha appena 21 anni mentre lei ne ha 40 ed ha alle spalle un matrimonio con un uomo molto più grande di lei.

"Ecco, questa coppia potrebbe regalare sorprese nel bene o nel male", ha dichiarato Filippo Bisciglia aggiungendo che tutte le coppie in gara quest'anno, hanno voglia di mettere alla prova i loro sentimenti, regalando emozioni al pubblico di Canale 5 che dal prossimo 30 giugno, potrà seguire le loro "gesta" all'interno del villaggio delle tentazioni allestito come sempre in Sardegna.