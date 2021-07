Nelle prime due puntate di Temptation Island, andate in onda su Canale 5, Manuela e Stefano, una delle coppie che partecipano alla nuova edizione del reality, hanno raccontato dettagli sul loro fidanzamento. Selvaggia Lucarelli, al termine della puntata del 5 luglio, ha pubblicato un post su Instagram, in cui ha commentato la relazione fra i due concorrenti della trasmissione, definendola tossica.

Temptation Island: per Lucarelli, Tommaso è un abile manipolatore

Lucarelli ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto di Manuela e Stefano, aggiungendo nella didascalia la sua opinione sulla coppia.

La giornalista ha affermato: ''Lei dice che lui è disordinato, anaffettivo, tirchio, volgare, egoista ed erede morale di Pacciani, più o meno". In seguito, Selvaggia ha dichiarato che per Sirena, la sua compagna sarebbe una rompiscatole, inetta e insicura, ribadendo il fatto che avrebbe tradito Manuela.

Temptation Island, Manuela perdona i tradimenti di Stefano: il commento di Lucarelli

Lucarelli ha poi parlato dei tradimenti passati di Stefano, subiti e perdonati da Manuela. Secondo la giornalista, l'infedeltà del suo compagno, avrebbero portato Carriero ad avere un senso di frustrazione per essere rimasta accanto al suo compagno e l'avrebbero fatta arrabbiare più con se stessa, piuttosto che con Stefano.

Nelle puntate di Temptation Island, andate in onda su Canale 5, Manuela aveva raccontato di avere telefonato ai fidanzati delle amanti di Sirena e, a detta di Lucarelli, non si sarebbe resa conto di essere diventata inutilmente patetica e rabbiosa.

Manuela e Stefano di Temptation Island avrebbero una relazione tossica per Lucarelli

Secondo Lucarelli, Manuela sarebbe conscia del fatto di non essere in grado di potere cambiare il suo fidanzato e, a tal proposito, ha affermato che a Sirena andrebbe benissimo così la sua relazione di coppia. Per Selvaggia, i due protagonisti del reality di Canale 5 si detesterebbero per via delle loro incompatibilità caratteriali e non sarebbero in grado di chiudere la loro relazione tossica.

La giornalista ha poi espresso la sua opinione, asserendo che sia Manuela, sia Stefano, spererebbero che sia l'altro a mettere fine alla propria agonia di dovere essere fidanzati. Selvaggia, parlando della relazione della coppia di Temptation Island, ha affermato che la storia d'amore di Sirena e Carriero sarebbe una co-dipendenza che non gli lascerebbe scampo e, l'unica soluzione, sarebbe che uno dei due riesca ad avere il coraggio di interromperla. Non è la prima volta che la giornalista esprime un commento su una coppia del reality di Canale 5, infatti, nella stessa serata, ha pubblicato un post su Instagram, su Valentina e Tommaso, che si sono lasciati nel falò di confronto andato in onda lunedì 5 luglio.

Non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island, per scoprire come proseguirà il viaggio nei sentimenti di Stefano e Manuela.