Manuela e Stefano sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. I due fidanzati di Brindisi, nella giornata di lunedì 19 luglio sono finiti al centro del Gossip per via di alcune segnalazioni che ha ricevuto Deianira Marzano. L'influencer campana ha condiviso con i suoi follower due messaggi privati ricevuti dai fan su Manuela e Stefano. In base a quanto trapelato, sembrerebbe che Manuela prima di partecipare al reality Mediaset non si sarebbe comportata sempre correttamente nei confronti di Stefano, ma sarebbe stata solo più brava a nasconderlo.

Manuela non sarebbe stata sempre corretta con Stefano prima di Temptation Island

Deianira Marzano ha condiviso uno screenshot nelle sue storie Instagram in cui ha mostrato due segnalazioni ricevute dai suoi follower riguardo Stefano e Manuela di Temptation Island. Una persona ha scritto all'influencer: ''So tutto perché il mio fidanzato prende il caffè al bar dove lavora lei, ogni giorno, da almeno 8 - 9 anni. Purtroppo Brindisi è piccola e le voci girano, lei non ci ha fatto una gran bella figura. Nel programma fanno vedere che è colpa più di Stefano, ma non mi sento di dire così, perché semplicemente tutto ciò che ha fatto lei, lo ha tenuto ben nascosto. Si sono comportati male entrambi, in egual misura''.

In base a quanto rivelato dalla fan di Deianira, sembrerebbe pertanto che anche Manuela abbia delle colpe nei problemi di coppia con Stefano.

Temptation Island: Manuela avrebbe lasciato il lavoro per fare l'influencer

Nell'altra segnalazione arrivata a Deianira Marzano, invece, viene fatto riferimento al fatto che Manuela avrebbe lasciato il lavoro prima di partire per Temptation Island.

Una persona ha scritto all'ex concorrente dell'Isola dei famosi: ''Il mio fidanzato è di Brindisi, conosce molto bene Manuela e anche la sorella. Era già in programma di diventare influencer, infatti ha lasciato il lavoro. Lei nella vita ha fatto sempre lo stesso lavoro e, per molti anni, ha lavorato allo stesso bar. Era tutto programmato, lo sanno bene anche gli amici di entrambi''.

Temptation Island: il futuro di Manuela e Stefano

Lunedì 19 luglio su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e, al momento, Manuela e il suo fidanzato Stefano sono ancora una delle coppie rimaste nel villaggio in Sardegna. Nel corso della nuova puntata, Carriero sarà vicina al single Luciano. Nel corso della trasmissione, inoltre ci sarà un confronto per una delle coppie. Non resta che attendere la sera del 19 luglio, per scoprire come proseguirà il viaggio nei sentimenti di Manuela e Stefano e se riusciranno a trovare un punto di incontro.