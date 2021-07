Il meritato successo di Giulia Stabile sembra non conoscere fermate d'arresto. La vincitrice di Amici 20, dopo essere stata definita una ballerina fantastica da Lorella Cuccarini, ha ricevuto i complimenti anche di uno dei professori di canto, ossia Rudy Zerbi. Il coach aveva già dimostrato il suo consenso nei confronti della diciannovenne romana mostrandosi con lei sui social. Tra scatto condivisi con i follower e Story divertenti e spiritose che riprendono il carattere gioviale di entrambi, Giulia e Rudy erano sembrati uniti da stima reciproca, ma quella che era solo un'intuizione adesso è stata confermata dalle parole di Zerbi.

Giulia continua a raccogliere consensi

Sui social c'è molta curiosità intorno alla figura di Giulia Stabile: ballerina versatile ed eclettica dalla risata coinvolgente, la vincitrice dell'ultima edizione di Amici continua a raccogliere consensi da parte di tutti coloro che vengono a contatto con lei. In ordine di tempo, l'ultimo a spendere parole di apprezzamento nei suoi confronti è stato Rudy Zerbi, che è stato tra l'altro professore e grande sostenitore di Sangiovanni, fidanzato della romana. Quando il giudice di Tu si que vales ha aperto il box di domande sul suo profilo Instagram un utente ha voluto chiedere di definire Giulia con una parola e la risposta di Rudy non si è fatta attendere.

"Pura... come l'acqua che sgorga dalle montagne", ha risposto Zerbi con tanto di cuoricino. Ed in effetti, non vi sono pareri discordanti sulla genuinità della ballerina. Tra l'altro la definizione che ne ha dato il coach di Amici è perfettamente in linea con quello che Sangiovanni aveva detto della sua fidanzata in un'intervista rilasciata qualche giorno fa a Radio Deejay.

"Una piccola anima fragile che voglio custodire e crescere", aveva detto il cantante di Vicenza sulla fidanzata. Giulia ha subito rilanciato sul suo profilo le parole di Rudy. "Ti voglio bene Zerbitos", ha dolcemente replicato la ragazza.

Giulia e Rudy nel cast di Amici 21

Rudy e Giulia, in ogni caso, avranno modo di approfondire la loro conoscenza.

I due saranno nel cast della nuova edizione di Amici che secondo le ultime indiscrezioni quest'anno dovrebbe partire in anticipo rispetto agli anni precedenti, ossia tra la seconda e la terza settimana di settembre. Infatti, se Zerbi è stato riconfermato tra i professori di canto, così come Arisa che avrebbe rinunciato ad elevato compenso economico offerto per prendere parte a Pechino Express pur di non deludere Maria De Filippi, Stabile sarà tra i ballerini professionisti.

Per Giulia si sono spalancate le porte dello spettacolo: mentre sui social è virale il video di una sua coreografia realizzata a Milano, dove ha passato qualche giorno proprio con Sangiovanni, non è detto che non vi siano per la romana altre novità che la potrebbero portare ad avere altri ruoli nei programmi di Maria.

La conduttrice ha puntato molto sulla ballerina che finora non ha deluso mai le aspettative dei suoi follower.