La love story tra Samantha e Alessio - una delle ultime coppie formatesi negli studi di Uomini e donne - è giunta definitivamente al capolinea. L'ex tronista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi ha annunciato sui social la fine della relazione, rivelando che nell'ultimo periodo i momenti di nervosismo e tensione avevano superato quelli felici.

Eppure, alla luce di questa rottura, i sospetti non mancano, e in particolar modo Deianira Marzano non ha escluso che tra i due ex protagonisti di Uomini e donne possa esserci stato un accordo.

L'addio tra Samantha e Alessio, la coppia nata a Uomini e donne

Samantha ha scelto di affidare ai social il lungo post con il quale ha annunciato la fine della sua relazione con Alessio. L'ex tronista di Uomini e donne ci ha tenuto a precisare che le foto di Alessio in compagnia di una ragazza misteriosa in discoteca sono state solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, poiché ormai già da un po' di tempo le cose tra di loro non andavano più bene.

La versione dei fatti di Curcio ha fatto storcere il naso all'esperta di Gossip Deianira Marzano, la quale su Instagram ha portato alla luce una serie di sospetti su questo addio.

I dubbi di Deianira sulla coppia Samantha-Alessio

Deianira ha raccontato che, nel momento in cui ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto di Alessio in compagnia di un'altra donna, è stata contattata dalla ragazza che le aveva scattate in discoteca, la quale ha voluto sapere come avesse fatto ad ottenerle.

Il motivo? La giovane della segnalazione ha svelato di aver mandato questi scatti soltanto a Samantha, e di conseguenza non riusciva a capire come fossero finiti anche nelle mani di Marzano. Quest'ultima ha svelato di averle ricevute su Instagram da una pagina che si occupa di poesie e aforismi d'amore.

"Chi ci sta dietro quella pagina di poesie?

Come faceva ad avere le foto?", si è chiesta a questo punto Deianira, particolarmente dubbiosa sulla dinamica dei fatti.

L'ipotesi di un accordo segreto tra i due protagonisti di U&D

Alla luce di questi eventi, Marzano non ha escluso che tra Samantha e Alessio possa esserci stato un accordo sulle foto che sono circolate prima dell'annuncio della rottura.

Sempre secondo Deianira, desterebbe sospetti anche la scelta di Curcio di annunciare ai fan l'addio con il fidanzato prima ancora di avere un confronto diretto con lui.

Quale sarà a questo punto la versione dei fatti della coppia formatasi a Uomini e donne? Faranno chiarezza sull'ipotesi di questo accordo? Si attendono eventuali reazioni da parte dei due diretti interessati nelle prossime ore.