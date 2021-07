Nella seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 5 luglio, Tommaso Eletti ha tradito la fidanzata con la single Giulia Cerini. Durante una chiacchierata tra i due, il 21enne romano ha messo in mostra tutta la sua gelosia. Nel dettaglio, Tommaso ha spiegato che Giulia sarebbe dovuta uscire solamente con lui.

Le parole del 21enne

Tommaso Eletti, dopo esserci rimasto male per alcuni video della fidanzata Valentina, si è avvicinato alla single Giulia Cerini. In occasione di una cena organizzata per la single, il 21enne si è lasciato andare con la sua tentatrice: i due si sono baciati davanti alle telecamere e sono stati mezz'ora nella casa delle ragazze dove non è presente la videosorveglianza.

Parlando con Giulia, Tommaso non ha nascosto la sua gelosia. In riferimento al vestito indossato dalla ragazza, il 21enne ha messo subito in chiaro le sue intenzioni: "Questo vestito è troppo... non voglio che balli con un altro". Ma non è tutto, secondo Tommaso la single sarebbe perfetta dentro e fuori. Nell'ipotizzare un intervento di chirurgia estetica, il romano ha chiosato: "Lo sai che se rifai il seno diventi greve?" A quel punto Cerini ha ironizzato: "Poi non mi fai uscire di casa?" Anzichè glissare, Tommaso ha replicato: "Eh no. Tanto solo con me devi stare".

Cerini con sarcasmo ha chiesto se con le sue amiche potesse uscire. In risposta il ragazzo ha acconsentito, ma è restato in silenzio quando si è parlato di uscite con ragazzi.

Inoltre, il 21enne ha invitato Giulia ad andare in vacanza sulla neve con lui: "non voglio stare così tanto tempo lontano".

Il commento della single

Terminato il falò di confronto tra Tommaso e Valentina, Giulia Cerini ha deciso di rispondere su Instagram alle domande di alcuni followers. In particolare, un utente ha chiesto alla ragazza se fosse single o meno.

La diretta interessata senza giri di parole ha risposto con un "sì". Dunque, è evidente che terminata l'esperienza a Temptation Island, tra lei e Tommaso Eletti non c'è stata alcuna frequentazione. D'altronde, prima di approdare all'Is Morus Relais, Giulia Cerini aveva spiegato ai microfoni di Witty Tv: "In un uomo cerco fiducia, rispetto e il non essere troppo geloso". A detta della single, la possessività non è sinomino di amore.

Inoltre, Cerini aveva precisato di volere al suo fianco un uomo sicuro di sé.

Giulia al momento dell'intervista non avrebbe mai immaginato di essere la tentatrice del protagonista più geloso della nona edizione di Temptation Island.

Valentina aveva scritto al programma

Nel video di presentazione ufficiale, la compagna di Tommaso aveva spiegato perché voleva partecipare a Temptation Island. Nonostante la differenza d'età Valentina aveva rivelato che nella sfera intima le cose procedevano a gonfie vele. Il problema della coppia era la gelosia patologica del 21enne.

Da quello che è stato mandato in onda, la coppia non è riuscita a risolvere i problemi. Nel falò di confronto, lo stesso Tommaso ha più volte dichiarato di essere "malato".