Selvaggia Lucarelli in questi giorni sta esprimendo sui sociali network le sue opinioni sulle coppie che fanno parte del cast di Temptation Island. La giornalista laziale ultimamente si è soffermata su Manuela Carriero e Stefano Sirena, bocciando senz'appello la loro relazione, definendola "una co-dipendenza di quelle malsane e senza scampo".

La scrittrice 46enne ha passato in rassegna nel dettaglio le dichiarazioni e i commenti che Stefano e Manuela hanno fatto l'uno dell'altra. Partendo dalla barista 31enne, ha ricordato che ha definito il compagno come un uomo "disordinato e anaffettivo", nonché egoista, avaro e volgare.

Invece, per quanto riguarda il cestista 30enne, non ha esitato nel parlare della fidanzata come di una persona "inetta, incapace, insicura".

Selvaggia Lucarelli: 'Stefano e Manuela si detestano per incompatibilità conclamata'

Selvaggia Lucarelli, proseguendo nel suo commento sulla coppia di Temptation Island formata da Stefano e Manuela, ha sottolineato come lui abbia tradito la partner, la quale però lo ha perdonato, palesando una certa frustrazione tipica di una donna che ora prova rabbia maggiormente verso se stessa che non nei confronti del fidanzato infedele.

La giornalista ha continuato spiegando che Manuela si vanta di aver contattato telefonicamente i partner delle amanti di Sirena, ma in realtà non si rende conto che in questo modo si è resa "rabbiosa e patetica".

La blogger di Civitavecchia ha quindi sentenziato che, a suo parere, entrambi "si detestano per incompatibilità conclamata". Nonostante ciò, non hanno la forza per interrompere una relazione che per Lucarelli è "tossica".

Secondo la scrittrice, Carriero e Sirena sperano nei loro cuori che sia l'altro a prendere un giorno l'iniziativa per "mettere fine all'agonia".

Quindi Selvaggia Lucarelli ha concluso la sua analisi dicendo che da questo rapporto malsano sembra che nessuno dei due concorrenti di Temptation Island abbia via di scampo, a meno che uno dei due, un giorno, ormai sfinito, non trovi la forza per troncare la relazione, riconoscendo di aver "perso la guerra".

Stefano e Manuela: i motivi che li hanno spinti a partecipare a Temptation Island

Stefano e Manuela, fin dal video di presentazione della loro partecipazione a Temptation Island, non hanno nascosto i loro problemi di coppia. La barista brindisina ha raccontato di essere stata lei a contattare la redazione del reality-show perché ormai fa fatica a fidarsi del fidanzato.

La 31enne ha svelato che l'anno scorso ha lasciato tutto per andare a vivere con lui a Rimini, salvo poi scoprire che la tradiva ormai da parecchio tempo.

Stefano si è detto pentito della sua infedeltà, ma allo stesso tempo ha rimarcato che ha lasciato il lavoro ed è tornato da Manuela, dunque ha già dato ampia dimostrazione del suo ripensamento.

Il cestista ha ammesso che in questa fase della loro storia "non stiamo viaggiando nella stessa direzione", e per questo motivo pensa che Temptation Island possa essere l'occasione giusta per capire se effettivamente conviene a entrambi essere ancora una coppia.