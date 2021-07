Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, la confusione sentimentale di Selin genererà non proprio un lieto fine tra lei e Ferit. Quest'ultimo infatti, proprio mentre si ritroverà di fronte alla celebrante, prenderà una decisione inaspettata.

L'attacco di panico di Ferit, Ceren lo soccorre

Dopo il rifiuto da parte di Serkan, Selin si dirà pronta a rassegnare le sue dimissioni da responsabile delle pubbliche relazioni della Art Life. L'architetto, ovviamente, non sarà felice di questa scelta, così le chiederà un nuovo incontro nel suo ufficio e per l'ennesima volta la donna mentirà a Ferit, pur d'incontrare Serkan, dicendogli che si trova in ufficio e che deve sbrigare delle cose.

Ferit, però, beccherà Selin ancora a casa così, di nascosto, la seguirà. Una volta giunto all'Art Life, dalla strada spierà il discorso tra i due, che si dichiareranno stima reciproca. Selin, però, parlerà anche del fatto di aver desiderato che Serkan la guardasse come guarda Eda. A ogni modo saranno parole dure per Ferit, che avrà addirittura una crisi respiratoria a causa di un attacco di panico e verrà soccorso da Ceren. Tutto accadrà il giorno prima del matrimonio e questa conversazione non farà altro che alimentare i dubbi di quest'ultimo.

Il matrimonio tra Selin e Ferit: Eda sarà tra gli ospiti

Intanto arriverà il giorno del matrimonio per Selin e Ferit e tutti si prepareranno per la cerimonia, compresa Eda, anche se Ayfer non vorrebbe che la nipote partecipasse all'evento, visto che sarà presente anche Serkan.

Inizierà la cerimonia e davanti alla celebrante civile accadrà qualcosa che Selin sicuramente non si sarebbe mai aspettata, visto che nella coppia quella più confusa, sentimentalmente parlando, è stata sempre lei.

L'uomo infatti, alla vista di Serkan Bolat tra gli invitati, ricorderà i discorsi fatti proprio tra l'architetto e Selin, e alla richiesta "vuoi tu Ferit prendere come tua moglie Selin" invece di dire "sì", pronuncerà un bel: "Selin, non posso".

La donna rimarrà sbigottita, ma Ferit avrà le sue buone ragioni, infatti le dirà che non ce la potrebbe fare a trascorrere il resto della sua vita con una donna che in realtà ama un altro uomo.

Ferit non riesce a sposare Selin, la lascia davanti a tutti

Lei proverà a rassicurarlo, dicendogli che le cose sono cambiate e che lei è sicura dei sentimenti che prova nei suoi confronti, ma lui vuoterà il sacco e le dirà di averla sentita dire cose che non gli ha mai svelato (in riferimento ai sentimenti che prova per Serkan, ndr).

A ogni modo non se la sentirà di sposarla, lei lo pregherà di non lasciarla all'altare, ma con un "perdonami" Ferit se ne andrà via.