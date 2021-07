Prime dichiarazioni post Temptation Island per Valentina Nulli Augusti. Venerdì 9 luglio è stata pubblicata su Uomini e Donne Magazine l'intervista che la 40enne ha rilasciato dopo la messa in onda della puntata del reality in cui ha lasciato il fidanzato Tommaso Eletti.

Nel commentare il tradimento che ha subito davanti alle telecamere, la romana è come se avesse provato a giustificare l'ex fidanzato, dicendo che l'avvicinamento alla single Giulia sarebbe stato una conseguenza della sua gelosia accecante.

Lo sfogo della protagonista 40enne di Temptation Island

Continua a far discutere il primo falò di confronto definitivo dell'edizione 2021 di Temptation Island. A distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata in cui Valentina ha interrotto la relazione con Tommaso, sono tante le chiacchiere che circolano sul conto dell'ex coppia.

La 40enne ha confermato l'addio al giovane Eletti, ma ha provato a giustificarlo per come si è comportato durante la trasmissione. "Il sentimento puro provato per Tommy non si spegne da un momento all'altro", ha esordito Nulli Augusti nell'intervista.

In merito alle effusioni che il suo ormai ex compagno si è scambiato con la tentatrice Giulia, Valentina ha detto: "Rimane un grande sdegno per il comportamento impulsivo e riprovevole assunto nel villaggio dopo aver visto quelle immagini che gli hanno provocato un vero e proprio choc".

Le giustificazioni della romana di Temptation Island

Dopo aver ribadito che secondo lei anche Tommaso la ama ancora nonostante si siano lasciati, Valentina ha rilasciato delle dichiarazioni che alcuni fan di Temptation Island hanno interpretato come una giustificazione verso l'atteggiamento tenuto dall'ex durante il programma.

L'hostess 40enne ha spiegato che il momento che l'ha infastidita di più è stato: "L'averlo visto (Tommaso, ndr) preso da una gelosia accecante. Questo lo ha spinto tra le braccia di una ragazzina per distrarsi e allontanarsi da noi due".

"Lui era in uno stato confusionale", ha aggiunto la 40enne, dando l'impressione di voler in qualche modo giustificare le azioni del giovane al quale è stata legata per oltre un anno e mezzo.

Anche se in alcuni passaggi ha lasciato intendere di aver compreso le ragioni del tradimento subito, Valentina ha comunque ammesso che secondo lei la storia d'amore sarebbe finita lo stesso, anche se tra lei e Tommy non si fosse intromessa la single Giulia.

Rumor sulla coppia di Temptation Island 2021

Valentina ha concluso l'intervista ricordando che le numerose liti avute con Tommaso in passato sono scoppiate per la gelosia patologica dell'ex fidanzato e per la libertà che le negava.

Anche se alla presenza di Filippo Bisciglia si sono lasciati (il 21enne avrebbe dato un'altra chance alla relazione) si vocifera che i due romani possano essere tornati insieme. Dando un'occhiata alle foto profilo che hanno su Instagram, si evince che entrambi i protagonisti del reality-show non hanno ancora sostituito gli scatti nei quali si baciano con altre foto successive alla rottura.

Nulli Augusti, inoltre, su WhatsApp avrebbe ancora come foto dell'account un frame in cui la si vede tra le braccia di Eletti al mare.

Tutti questi piccoli indizi stanno alimentando le voci su un presunto ritorno di fiamma avvenuto in tempi record tra i protagonisti del format estivo di Canale 5. Se tutto ciò è vero, lo si saprà soltanto quando andrà in onda la puntata di Temptation sul "mese dopo" di tutte le coppie del cast, quella in cui verranno raccontati gli sviluppi a circa 30 giorni di distanza dalle fine delle registrazioni in Sardegna.