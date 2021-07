In Love is in the air, la storia d'amore tra Serkan e Eda sarà destinata ad interrompersi bruscamente nel momento in cui l'architetto scoprirà che il padre Alptekin sarà in qualche modo responsabile del crollo del palazzo in cui morirono, molti anni prima, i genitori di Eda. Serkan non riuscirà a confessare la verità alla fidanzata e, in preda ai sensi di colpa, deciderà di lasciarla mentre interromperà ogni rapporto con il padre.

Alptekin svela a Serkan la verità sulla morte dei genitori di Eda

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Love is in the air, si viene a sapere che Alptekin scoprirà di essere coinvolto nel crollo dell'abitazione in cui morirono i genitori di Eda.

Il tutto sarà avvenuto molto anni prima, quando la sua azienda subbaltó i lavori di costruzione ad un certo Kabir. Alptekin quindi, deciderà di raccontare la verità al figlio ma non riuscirà a farlo perché verrà colpito da un infarto. Solo successivamente, Bolat senior riuscirà a confessare a Serkan quanto avvenuto anni prima, lasciando sconvolto l'architetto.

Serkan vuole raccontare la verità a Eda ma non riesce a farlo

Serkan penserà di dire tutta la verità a Eda ma non riuscirà a farlo. Bolat continuerà a rimandare la confessione, mentre Eda si renderà conto che il fidanzato le starà nascondendo qualcosa. Aydan intanto, farà pressione su Serkan affinché lasci la ragazza prima che sua troppo tardi.

A questo punto, Serkan sarà sempre più sotto pressione, arrivando a sbottare contro Eda davanti a tutti durante un brunch organizzato dal suo nuovo socio Efe Akman. In seguito, litigheremo di nuovo ma sarà solo un espediente che Serkan metterà in atto per farsi odiare dalla ragazza.

Serkan lascia Eda, pur di non confessare verità sulla morte dei genitori

Non riuscendo a sopportare il peso di quanto rivelatogli da Alptekin, Serkan preferirà farsi odiare da Eda pur di evitare che la ragazza, ogni volta che lo veda, pensi alla morte dei suoi genitori. L'unico con cui si confiderà sarà l'amico Engin. In Love is in the air dunque, nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su Canale 5, Serkan lascerà Eda sostenendo che nella sua vita non ci sia posto per l'amore ma solo per il lavoro.

Come prevedibile, la giovane Yildiz rimarrà delusa dal suo atteggiamento, non riuscendo a capire come, solo una settimana prima, lui le abbia impedito di partire per l'Italia, promettendo tra l'altro, di trasferirsi con lei a Roma nel giro di due mesi. Serkan sarà divorato dai sensi di colpa e, non solo non riuscirà a confessare a Eda la verità sui suoi genitori, ma non riuscirà nemmeno a perdonare il padre Alptekin. A causa di quanto avvenuto anni prima infatti, Serkan avrà dovuto rinunciare all'unica donna che abbia mai amato veramente. Riuscirà Serkan con il prosieguo delle puntate, a raccontare a Eda la verità? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air per scoprirlo.