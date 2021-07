Valentina Nulli Augusti ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne. L'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di esserci rimasta male per l'atteggiamento mostrato da Tommaso Eletti. Ma non solo, ha lanciato una stoccata alla tentatrice del suo ex. A detta di Valentina, persone come Giulia Cerini sarebbero sempre state criticate dal 21enne.

Il percorso della coppia

Valentina aveva scritto a Temptation Island perché voleva dimostrare al suo fidanzato di sapersi relazionare con dei ragazzi senza mancargli di rispetto. Nonostante, la grande differenza d'età l'unico punto di scontro della coppia era la gelosia patologica di Tommaso Eletti.

Approdati all'Is Morus Relais, la coppia non è riuscita a superare la prova: il 21enne deluso da alcuni atteggiamenti della sua partner, l'ha tradita di fronte alle telecamere con la single Giulia Cerini. Di conseguenza, Valentina ha richiesto il falò di confronto immediato. Terminato il faccia a faccia, i due protagonisti hanno deciso di uscire dal programma separatamente.

Le parole di Valentina: 'Giulia non è il prototipo di ragazza di Tommaso'

Durante l'intervista Valentina ha ammesso di essere rimasta spiazzata per l'atteggiamento mostrato dal suo compagno. Il motivo? La 39enne è convinta di non avere mai mancato di rispetto al suo uomo. Dunque, la reazione è stata immotivata. Tuttavia, la diretta interessata si è detta sollevata per come siano andate le cose.

Secondo Valentina, è stato meglio capirle adesso certe incompatibilità piuttosto che un domani quando sarebbe stato troppo tardi.

In merito alla tentatrice di Eletti, Valentina sembra avere le idee chiare: "Tommaso ha sempre criticato quel genere di donna", ribadendo anche che la tentatrice non rappresenta affatto il prototipo di ragazza di Tommaso.

Il fatto che sia caduto tra le braccia di una persona sempre criticata ha lasciato perplessa Valentina Nulli Augusti. La 39enne ha confidato di essere ancora innamorata del 21enne, perché il sentimento non si può cancellare da un giorno all'altro. Infine, Valentina non ha nascosto che la relazione con Tommaso sarebbe giunta lo stesso al capolinea senza Temptation Island, a causa delle troppe litigate.

Segnalazione fake

Di recente, si è mormorato di un presunto ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Scendendo nel dettaglio, una ragazza ha segnalato alla pagina Very Inutil People che Valentina sia fidanzata con un uomo di circa 60 anni. Dunque, la liaison con Tommaso sarebbe solamente una finzione.

A smentire la segnalazione, ci ha pensato un'altra ragazza: la fonte anonima ha precisato di conoscere il 21enne romano. Sebbene la storia con Valentina Nulli Augusti le sia sempre sembrata un'assurdità, ha ribadito la veridicità della coppia da circa un anno e mezzo.