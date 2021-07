L'appuntamento con la soap opera Tempesta d'amore è confermato nella settimana che va dal 19 al 25 luglio 2021, come sempre in prima visione assoluta, a partire dalle 19:55 circa su Rete 4. Le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che i riflettori saranno ben puntati su Ariane che, di punto in bianco si ritroverà ad essere considerata una sorta di "salvatrice" per Selina. Occhi puntati anche su Florian e Maja, i quali saranno protagonisti di nuovi inaspettati imprevisti.

Ariane teme di essere scoperta da Selina: anticipazioni Tempesta d'amore 19-25 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore, in programma fino al 25 luglio in televisione, rivelano che Ariane verrà vista in maniera diversa nel momento in cui sarà lei a salvare la vita all'amica Selina.

Successivamente, però, durante una visita alla donna, che ancora non ha ripreso coscienza, Ariane confesserà a Erik durante una chiacchierata al telefono, di quanto sia dispiaciuta per quello che ha fatto.

Tuttavia, proprio in quel preciso momento Selina riaprirà di nuovo gli occhi. Un duro colpo per Ariane, la quale resterà a dir poco incredula di fronte al risveglio della sua amata, convinta di essere stata scoperta da Selina, dopo la confessione fatta al telefono con Erik.

Intanto, però, le indagini andranno avanti e si cercherà di capire cosa sia successo a Selina. Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Michael comunicherà a Christoph il sospetto che Selina possa essere stata avvelenata dopo aver assunto una strana sostanza.

Michael indaga sul malore di Selina

A questo punto, Christoph deciderà di far analizzare tutti i cosmetici che sono stati utilizzati dalla donna, così da togliersi tutti i dubbi.

Erik e Ariane cercheranno di fare il possibile per riuscire a rubare in tempo la polvere avvelenata contenuta nei cosmetici di Seline ma il loro piano non andrà in porto.

Christoph, infatti, riuscirà a recuperare in tempo i prodotti della sua amata e di conseguenza li consegnerà a Michael per farli analizzare in laboratorio.

E poi ancora, gli spoiler di queste nuove puntate di Tempesta d'amore, in programma dal 19 al 25 luglio 2021, rivelano che Florian e Maja si ritroveranno a dover fronteggiare un nuovo imprevisto.

Maja ripensa al suo ex fidanzato: trame Tempesta d'amore al 25 luglio 2021

I due ragazzi si daranno appuntamento in un locale per poter pranzare insieme, ma Maja scoprirà che il suo ex fidanzato ha provato a contattarla mandandole un mazzo di fiori e anche un anello.

Un duro colpo per Maja, dato che in questo modo si riaccenderà nel suo cuore un vecchio dolore, che credeva fosse ormai sopito.

Al tempo stesso, Florian resterà profondamente deluso dal rifiuto della donna. L'incontro tra i due, quindi, prenderà una piega del tutto inaspettata e questo non farà altro che rendere ancora più complicato e difficile il loro rapporto.