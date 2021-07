Dopo l'addio a Temptation Island, i telespettatori si stanno chiedendo che fine abbiano fatto Tommaso e Valentina. Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, i due farebbero di nuovo coppia.

La prova che dimostrerebbe il ritorno di fiamma sarebbe su Instagram, dove entrambi hanno ancora la stessa immagine del profilo che li immortala mentre si baciano.

L'accaduto a Temptation Island

Durante la seconda puntata di Temptation Island, Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato. Il motivo? Tommaso l'aveva tradita davanti alle telecamere con la single Giulia Cerini.

Nel corso del faccia a faccia, Tommaso Eletti ha spiegato di non aver gradito alcuni atteggiamenti della fidanzata. Dal canto suo, Valentina ha rivelato che i loro problemi non si erano affatto risolti, e per questo motivo sarebbe stato inutile tornare a Roma insieme.

Di conseguenza, alla domanda di Filippo Bisciglia, la coppia ha lasciato il programma separatamente.

La segnalazione a Deianira Marzano

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda del confronto tra Tommaso e Valentina, la blogger Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione sulla coppia romana. Una ragazza le ha inviato uno scatto in cui compare un'immagine del profilo Instagram. L'utente ha spiegato che conosce Valentina, e ha aggiunto che è sicura che sia tornata insieme a Tommaso.

In effetti, la foto inviata alla blogger mostra la coppia teneramente abbracciata con un lago sullo sfondo. Nei giorni scorsi, anche l'esperto di Gossip Alessandro Rosica si è scagliato contro Eletti e Nulli Augusti, sottolineando come entrambi avessero ancora la stessa immagine sui rispettivi profili social. Di conseguenza, Rosica si è domandato come abbia fatto Mediaset a farsi prendere in giro in questo modo.

Le parole di Tommaso e Valentina dopo il falò

Valentina dopo il falò di confronto ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Witty Tv. La 40enne ha spiegato che non c'è nulla di strano nella rottura con Tommaso, chiarendo che le coppie coetanee si lasciano, dunque ciò può accadere a maggior ragione a quelle come la sua in cui c'è una certa differenza di età.

L'hostess ha poi detto che in fondo è stato meglio così, poiché l'ormai ex fidanzato si è reso conto che preferisce avere una partner della sua età. Infine ha svelato che tra di loro c'era un sentimento che li univa ma, nonostante ciò, nella vita di tutti i giorni ormai ognuno andava avanti per la sua strada.

Tommaso invece si è detto deluso e spiazzato per la reazione della sua compagna. Secondo il 21enne, una donna quando assiste ad un tradimento scoppia in lacrime, mentre Valentina è rimasta impassibile. Il concorrente romano si è poi detto felice del suo comportamento con Giulia, per poi ribadire di non avere alcuna intenzione di tornare con Nulli Augusti.