Tommaso Zorzi si gode la sua estate dopo le "fatiche" del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei famosi. Il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini, in questi giorni si trova in vacanza in Sardegna ma, al suo fianco, non c'è il giovane fidanzato Tommaso Stanzani, noto al pubblico per essere uno dei ballerini concorrenti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due non stanno trascorrendo questo periodo insieme, anche se tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi.

Tuttavia, mentre Tommaso si diverte in vacanza con gli amici, Stanzani sui social si è sfogato dicendo di non sentire troppe energie positive.

Vacanza in Sardegna per Tommaso Zorzi ma senza Stanzani

Nel dettaglio, da un po' di giorni Tommaso Zorzi si trova in vacanza in Sardegna insieme ad un gruppo di amici. Il tutto è testimoniato sui social, dove il vincitore del GF Vip cerca di mantenere un filo diretto con i tantissimi fan che lo seguono e lo supportano.

Questa mattina, però, Zorzi ha ammesso che comincerà ad essere un po' meno presente del solito, così da poter staccare la spina anche dal mondo social e godersi di più la sua meritata vacanza e il relax post GF Vip e impegni vari.

Al suo fianco, in questa vacanza in Sardegna non c'è il ballerino Tommaso Stanzani.

Tuttavia, i due qualche settimana fa si sono goduti delle giornate di relax in Puglia.

Lo sfogo di Tommaso Stanzani su Instagram

Tuttavia, i fan della coppia possono stare tranquilli, perché tra i due non ci sarebbe nessun attrito e nessuna crisi in corso. La conferma arriva dal fatto che proprio il giovane Stanzani, sul suo profilo Instagram, ha recentemente condiviso uno scatto che lo immortala al fianco del suo fidanzato Zorzi, con tanto di sorrisoni felici.

Lo stesso Tommaso Stanzani, però, questa mattina ha postato delle stories-sfogo sempre su Instagram, in cui ha ammesso che questa è una giornata un po' "così così" per lui.

"Non sento troppe energie positive mi consolo col cane", ha ammesso il giovane ballerino di Amici, ricordando poi ai suoi fan che domani ci sarà un nuovo spettacolo che lo vedrà protagonista in giro per l'Italia.

Si sospetta la rottura tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

In attesa di rivedere la coppia Zorzi-Stanzani di nuovo insieme, in queste ore l'influencer è finito al centro dell'attenzione mediatica anche per il suo rapporto con Francesco Oppini.

Zorzi, infatti, ha scelto di togliere il "segui" da Instagram al figlio di Alba Parietti, senza dare troppe spiegazioni ai fan che lo seguono, al punto da alimentare il sospetto che tra i due ci sia un po' di tensione.