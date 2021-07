Jessica Mascheroni è finita nella bufera. Scendendo nel dettaglio, l'ex protagonista di Temptation Island non sta facendo discutere per il percorso svolto all'interno del programma, ma per alcuni post del passato pubblicati su Facebook. La diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio - dopo gli attacchi ricevuti - e chiedere scusa a tutti.

L'accaduto

Poco dopo il falò di confronto tra Alessandro e Jessica, sul web sono cominciati a circolare alcuni post del passato scritti da Mascheroni su Facebook. Scendendo nel dettaglio, l'ex protagonista di Temptation Island aveva insultato numerosi personaggi famosi ed ex protagonisti del docu-reality di Canale 5.

A detta di Mascheroni, Andrea Dal Corso, Lara Zorzetto e il fidanzato dell'epoca Michael De Giorgio, Francesco Chiofalo conosciuto anche come "Lenticchio" e Nilufar Addati erano brutti fisicamente. In merito all'ex tronista italo-persiana, Jessica si era spinta a rivolgere offese anche a sfondo razzista. Ma non solo, erano finiti nel mirino di Mascheroni anche Diletta Leotta, Federica Nargi e Daniele Bossari: la prima a suo dire avrebbe fatto troppo ricorso alla chirurgia estetica, la seconda sarebbe stata "scarsa" nella danza mentre il terzo sarebbe stato un uomo troppo noioso.

La versione di Mascheroni

Dopo essere stata duramente criticata dalla maggior parte degli utenti, Jessica Mascheroni ha deciso di rompere il silenzio.

La diretta interessata senza giri di parole, su Instagram, ha spiegato di volersi difendere dai vari insulti ricevuti sui social per via dei post pubblicati in passato. Per prima cosa Jessica ha fatto mea culpa: "Chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso". In particolare, l'ex protagonista di Temptation Island si è scusata con Nilufar Addati e Lara Zorzetto.

Dopo avere sottolineato che le cose dette era troppo offensive, la diretta interessata ha chiosato: "Mi vergogno veramente per quello che avevo scritto". Infine, l'ex compagna di Alessandro si è augurata di essere perdonata.

'Non predicate bene e razzolate male'

Prima di concludere il suo messaggio, Jessica Mascheroni ha fatto un discorso a tutti coloro che l'hanno presa di mira sui social.

La diretta interessata ha confidato di avere letto insulti ai suoi genitori, ai suoi amici e conoscenti. A detta di Jessica, all'insulto non si può rispondere con l'insulto: "Non predicate bene e razzolate male".

L'ex protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha invitato tutti i suoi detrattatori a non prendere esempio da lei visto che in passato ha sbagliato: "Offendere non porta da nessuna parte". Infine, Mascheroni per l'ennesima volta ha chiesto scusa.