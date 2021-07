Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno instaurato un legame di profonda amicizia durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la fine del reality, l'influencer milanese e il figlio di Alba Parietti hanno continuato a vedersi e tutto sembrava andare per il verso giusto fra di loro ma, nell'ultimo periodo, qualcosa potrebbe essere cambiato. In rete, in fatti, recentemente, sono circolati Gossip riguardo ai due ex gieffini, ipotizzando che ci possa essere stata una rottura fra di loro. Nella serata di mercoledì 21 luglio, Tommaso e Francesco si sono ritrovati seduti allo stesso tavolo ad una cena, ma non hanno condiviso nulla sui loro profili Instagram, in merito al loro incontro.

Tommaso Zorzi a cena con amici: al tavolo anche Francesco Oppini

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sicilia e, nella serata del 21 luglio, sono andati a cena in un ristorante in provincia di Catania. Al tavolo con l'ex concorrente del Grande Fratello e il ballerino di Amici, c'erano anche altre persone del mondo dello spettacolo, fra le quali Francesco Oppini, Andrea Zelletta. Marco Vivio, doppiatore romano, che era seduto al tavolo con i volti noti della televisione, ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram, immortalando anche Tommaso e Francesco, che erano seduti quasi di fronte.

Tommaso Zorzi non condivide nulla sui social con Francesco Oppini

Verificando il profilo Instagram di Zorzi, la cosa che non è passata inosservata, è stata quella di non avere pubblicato nessun momento della serata, trascorsa anche con Francesco Oppini. Al contrario, l'ex protagonista di Riccanza ha condiviso con i suoi follower una foto in compagnia di Andrea Zelletta, con il quale ha convissuto nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Anche Tommaso Stanzani, fidanzato dell'influencer milanese non ha inserito fra le sue storie social nessun filmato sulla cena in compagnia anche del figlio di Alba Parietti. Il compagno di Natalia Paragoni, invece, ha pubblicato un video, taggando Zorzi e Oppini, ma nel quale i due ex gieffini non hanno parlato fra di loro, ma c'è stato soltanto uno scambio di battute con Zelletta.

L'amicizia fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

L'amicizia profonda fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che si è instaurata nella casa più spiata d'Italia, potrebbe avere subito una battuta d'arresto. Infatti, i due ex gieffini non condividono più nulla insieme sui loro profili social. Al momento, non è chiaro se si tratti soltanto di voci o se qualcosa possa essere veramente accaduto. Le uniche evidenze, al momento, sono che Zorzi e Oppini non si mostrano più uniti e complici come quando erano coinquilini al Grande Fratello Vip. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più dai diretti interessati.