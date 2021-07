Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne c'è stato il tronista Giacomo Czerny che, nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, non ha trovato soltanto l'amore. Durante l'ultima puntata del suo percorso sentimentale, Giacomo ha ricevuto una proposta di lavoro ufficiale da parte della conduttrice, la quale gli disse che era rimasta piacevolmente sorpresa e colpita dalle sue abilità da videomaker, al punto da volergli proporre di lavorare in redazione. Dopo averci riflettuto a lungo, Giacomo ha fatto sapere di aver detto no alla proposta della De Filippi.

È amore tra Giacomo e Marta dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, durante il giorno in cui veniva registrata la scelta di Giacomo, Maria De Filippi rivelò pubblicamente di aver proposto al tronista di continuare a lavorare con lei nella prossima edizione di Uomini e donne, dato che aveva apprezzato moltissimo il suo stile da videomaker, mostrato nel video di presentazione che aveva realizzato per la presentazione nel programma.

Una proposta che, in quel momento, lasciò di stucco Giacomo, il quale ringraziò subito la conduttrice per la bella proposta che gli aveva fatto anche se non diede subito una risposta alla sua proposta.

Successivamente, Giacomo coronò il suo sogno d'amore con la corteggiatrice Martina Grado, con la quale ormai fa coppia fissa da diversi mesi e in una recente intervista rilasciata proprio al magazine di Uomini e donne, ha ammesso di avere dei progetti importanti da voler realizzare con la sua fidanzata.

La verità di Giacomo sulla proposta di lavoro della De Filippi

A tal proposito, Giacomo ha svelato che il suo sogno e quello di Martina è andare a convivere insieme, molto probabilmente a Milano.

Anche se la convivenza potrebbe sembrare un azzardo per la giovane coppia, Giacomo ha ammesso che per loro stare distanti potrebbe essere ancora più rischioso.

Di conseguenza, dato che i due hanno in procinto di trasferirsi a Milano, risulterebbe alquanto difficile per Giacomo poter lavorare con Maria De Filippi a Roma e quindi accettare la sua proposta di lavoro.

'Lavorerò altrove', ammette l'ex tronista Giacomo

A fare un po' di chiarezza è stato proprio l'ex tronista di Uomini e donne che, nell'intervista al magazine della trasmissione, ha rivelato di aver detto no alla conduttrice.

"Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, per seguire altri miei progetti più personali e intimi", ha ammesso Giacomo aggiungendo poi che si concentrerà soprattutto sui viaggi e cortometraggi.

Una "strada incerta" come l'ha definita lo stesso ex tronista di Uomini e donne che ci ha tenuto a ringraziare la redazione del programma per l'offerta che gli hanno fatto.