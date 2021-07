Sono passati pochi mesi da quando Maria De Filippi ha spiazzato i telespettatori offrendo un lavoro ad uno dei protagonisti del Trono Classico 2020/2021. La conduttrice di Uomini e donne ha chiesto a Giacomo Czerny di entrare a far parte della sua redazione, ricoprendo il ruolo di videomaker: dopo una lunga riflessione, il ligure ha deciso di declinare l'invito per concentrarsi su altri progetti e sulla storia d'amore con Martina Grado.

La scelta dell'ex volto di Uomini e Donne

È una notizia inaspettata quella che hanno appreso i fan di Uomini e Donne leggendo l'intervista che Giacomo ha rilasciato al magazine della trasmissione il 30 luglio.

Il ragazzo è stato tronista del dating-show la scorsa primavera, quando ha regalato tante emozioni al pubblico conoscendo due bellissime corteggiatrici davanti alle telecamere. Poco prima di scegliere Martina Grado, a maggio il giovane è stato spiazzato da una proposta di lavoro: Maria De Filippi, infatti, ha chiesto al videomaker di entrare a far parte della sua redazione nella stagione che debutterà su Canale 5 dopo l'estate.

La conduttrice ha avanzato questa richiesta sia nel backstage che davanti alle telecamere, lasciando il ligure senza parole per l'emozione. La padrona di casa del dating-show Mediaset, inoltre, al tempo ha precisato che, entrando a far parte del suo storico gruppo di collaboratori, Czerny avrebbe esercitato la sua solita professione, ovvero quella che esercitava prima di partecipare al programma.

La decisione del protagonista di Uomini e Donne

Oggi, venerdì 30 luglio, è uscito un nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, quello che contiene anche un'intervista esclusiva a Giacomo poco prima della partenza per le vacanze con Martina. Interpellato sulla proposta di lavoro che gli ha fatto Maria pochi mesi prima, Czerny ha detto: "No.

Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire con il mio lavoro altrove. Seguirò progetti più intimi e personali".

L'ex tronista del dating-show, dunque, ha declinato l'invito di De Filippi di entrare a far parte della redazione: il videomaker preferisce portare avanti altre avventure, soprattutto quelle che non hanno nulla a che fare con la televisione.

"Vorrei concentrarmi su viaggi e cortometraggi. Sicuramente una strada più incerta", ha aggiunto il ragazzo prima di ringraziare la conduttrice e la trasmissione per le tante possibilità che gli hanno dato direttamente o indirettamente nell'ultimo periodo.

Il futuro della coppia nata a Uomini e Donne

Tra i tanti progetti di Giacomo c'è anche quello di andare a convivere con la ragazza che ha scelto davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Czerny, infatti, è innamoratissimo di Martina Grado, e con lei sta pensando di prendere casa a Milano. Questo passo, però, la coppia non lo farà prima della fine dell'estate: al momento, infatti, i due si trovano in vacanza in Sardegna. I piccioncini hanno deciso di visitare l'isola a bordo di un camper, un'avventura on the road che sta appassionando i loro tanti fan.

Tra le tante Stories che pubblicano ogni giorno su Instagram, il tronista e la corteggiatrice includono anche dei sondaggi che diventano determinanti per il prosieguo della loro trasferta al mare: spetta ai follower, infatti, prendere delle decisioni fondamentali per il viaggio, come chi deve fare cosa o le nuove mete da visitare giorno dopo giorno. Il no che ha detto al lavoro nella redazione di U&D, dunque, sembra non turbare affatto il bel Giacomo, che oggi ha occhi solamente per la fidanzata e per le tante cose che vogliono fare insieme da qui al prossimo futuro.