Stefano Sirena e Manuela Carriero hanno deciso di uscire separati dal programma Temptation Island. I due hanno partecipato al programma a causa dei tradimenti del ragazzo che hanno comportato una perdita di fiducia da parte dell'ormai ex fidanzata. Dopo il falò di confronto, entrambi stanno frequentando i rispettivi tentatori conosciuti durante i 21 giorni nei villaggi. Stefano ha deciso di scusarsi con Manuela per le parole offensive che le ha rivolto durante la permanenza sull'isola, ricordando anche gli aspetti positivi della passata storia d'amore.

Le scuse di Stefano a Manuela

Intervistato dalla rivista ufficiale di Uomini e Donne, Stefano si è mostrato dispiaciuto per le offese rivolte all'ex fidanzata Manuela, ammettendo di essere stato esageratamente rude nei suoi confronti. Ha dichiarato di aver detto alcune cose solo per rabbia, ammettendo che certe cose, pensate o meno, non vanno dette. Il ragazzo avrebbe reagito, a sua detta, d'impulso dopo le offese ricevute da Manuela, che sottolinea, si sarebbe fin da subito avvicinata al tentatore Luciano. Riguardo l'espressione "casalinga e basta", Stefano si è giustificato dicendo che l'avrebbe pronunciata perché Manuela declinava ogni proposta dell'ex fidanzato, preferendo rimanere a casa; secondo il suo punto di vista, dunque, non si sarebbe trattato di un'offesa ma di un termine con cui la stessa Manuela usava definirsi.

Il ricordo dell'amore passato

Durante la stessa intervista, Sirena ha ricordato i primi tempi dell'amore con Manuela, dichiarando di essersi innamorato del suo sorriso e di essere stato bene quando la vedeva ridere per merito suo: si pente di non aver mai detto ciò alla fidanzata. Ha poi sottolineato tutti i bei gesti che Manuela faceva durante la loro relazione, come il lasciare un bigliettino sul tavolo per lui prima di andare al lavoro o le dimostrazioni di supporto quando giocava a basket.

Stefano ha ammesso che in Manuela vedeva la madre dei suoi figli, per cui è pentito delle offese e delle brutte parole, oltreché dei tradimenti. Sirena ha sorvolato sul nuovo amore di Manuela, Luciano Punzo.

Le nuove frequentazioni di Manuela e Stefano

Se la storia di Manuela e Stefano sembra essere stata lasciata alle spalle, i due si sono invece avvicinati ai rispettivi tentatori.

Luciano Punzo infatti è attualmente a Brindisi, dove ha raggiunto Manuela: sulle Instagram stories, i due condividono attimi della loro vita insieme, tra casa di lei, lidi e pub. Anche Stefano sta frequentando la tentatrice Federica: quest'ultima ha postato una storia su Instagram in cui riprende l'arrivo in Sicilia di Sirena.