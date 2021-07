Ida Platano, la dama di Uomini e donne trono over, continua a mantenere un rapporto diretto con i suoi numerosi fan social, anche adesso che la trasmissione di Maria De Filippi è in pausa per il periodo estivo. In una serie di stories che ha condiviso su Instagram nelle ultime ore, la Platano ha raccontato un episodio spiacevole che l'ha vista protagonista in prima persona. Ida ha raccontato di essere stata attaccata da una signora mentre si trovava in spiaggia, tirando in ballo anche suo figlio.

Brutto episodio per Ida Platano di U&D: coinvolto anche suo figlio

Nel dettaglio, Ida Platano ha raccontato sui social di aver dovuto fare i conti con un brutto episodio avvenuto in spiaggia, mentre si trovava in assoluto e completo relax assieme a suo figlio.

"Sono stata attaccata mentre ero al mare. Una signora insinuava, commentava e parlava di mio figlio", ha ammesso Ida aggiungendo poi che successivamente ha affrontato questa signora, la quale le ha chiesto scusa.

Tuttavia, Ida ha colto la palla al balzo per lanciare delle frecciatine al vetriolo nei confronti dei suoi detrattori. La dama ha precisato che non permette a nessuno di parlare della sua vita privata, aggiungendo che quello che si è visto a Uomini e donne è tutt'altra cosa e non ha nulla a che vedere col suo passato e quindi anche con suo figlio.

'Mio figlio è fortunatissimo', sbotta Ida Platano sui social

Dato che è stato tirato in ballo anche il suo amato bambino, Ida non ha perso occasione per ribadire ancora una volta di essere fiera del fatto di essere stata una mamma e al tempo stesso anche un papà per suo figlio.

"Non permetto a nessuno di dire che un poverino. Mio figlio è fortunatissimo", ha ammesso Ida Platano, rigettando così al mittente le insinuazioni che l'hanno vista protagonista mentre si trovava in spiaggia con il suo bambino.

L'ex fidanzato di Ida, Riccardo Guarnieri, 'si spoglia' sui social

In attesa di scoprire se Ida Platano rimetterà piede a Uomini e donne dal prossimo settembre, il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri si diverte a fare il "piacione" sui social.

Nelle scorse ore, infatti, l'ex cavaliere del programma di Canale 5, che aveva fatto perder la testa ad Ida, ha postato un video in cui mostra il suo fisico scolpito, con tanto di pettorali in bella mostra e in primo piano, frutto del duro lavoro che Riccardo ha fatto in palestra per perfezionarsi sempre più.

Un video che non è passato inosservato, dato che Riccardo per diverso tempo è stato in "silenzio social" dopo la fine della sua rocambolesca storia d'amore con Roberta Di Padua, che al contrario ha scelto di prendersi una pausa dal mondo social, staccando la spina anche dagli impegni lavorativi.